Geral

Homenagens 
Notícia

Antes do Dia de Finados, venda de flores aumenta em 40% em floriculturas de Caxias do Sul 

Conforme o Instituto Brasileiro de Floricultura, as flores mais procuradas nesta época são, principalmente, as cultivadas em vasos. As cores preferidas são o branco e o amarelo

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS