Antes do Dia de Finados, venda de flores aumenta em 40% em floriculturas de Caxias do Sul 

Apesar de as expectativas do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) e da Associação Riograndense de Floricultura (Aflori) serem de um incremento de 7% e 4%, respectivamente, nas vendas de flores para o Dia de Finados, floriculturas e mercados de Caxias do Sul observam um aumento de 40% na busca por arranjos para a data.

— A data de finados ainda tem alguma relevância no mercado de flores, principalmente nas cidades do interior. Nos maiores centros, o crescimento da cremação em detrimento do sepultamento elimina aquele referencial de local para homenagear os falecidos — analisa o presidente da Aflori, Walter Winge.

A projeção do Sindigêneros para a data é de aumento nas vendas, principalmente nesta sexta-feira (31) e sábado (1º), explica o presidente da entidade, Volnei Basso.

— Já durante a semana começa a aumentar, mas os últimos dias sempre são os que o pessoal procura mais — observa.

Da mesma forma, a florista e proprietária da floricultura Kriativa, no centro de Caxias do Sul, Vera Lúcia da Silva, estima um aumento de 40% nas vendas da loja com investimentos variados dos clientes.

— Temos flores unitárias, que variam de R$ 4 a R$ 5. Temos vasinhos de R$ 20 e arranjos grandes, que o pessoal costuma usar para botar em capelas, de R$ 50 até R$ 200. Os tipos de flores que mais vendemos nesta época são as sempre-vivas, que têm uma durabilidade maior. Flores do campo e também gerberas, que vendem muito bem. Além das astromélias e mosquitinhos — revela a florista.

A preparação da floricultura começa cerca de 15 dias antes da data, com os pedidos aos fornecedores.

— Todo ano temos, mais ou menos, uma estimativa do que vai ser vendido, porque temos clientes fixos que vêm todo ano pegar flores para a capela e para botar no local onde eles têm os familiares. Então, mais ou menos a gente já sabe quanto vai aumentar a venda e quanto que nós precisamos pegar a mais de flores — diz.

Conforme o Ibraflor, as flores mais procuradas nesta época são, principalmente, as cultivadas em vasos. As cores preferidas são o branco e o amarelo.

Para todos os orçamentos

Na vizinhança do Cemitério Público I, no bairro Marechal Floriano, o proprietário da Floricultura São Pelegrino, Leonardo Vargas, projeta um aumento de 40% nas vendas de arranjos. A aposta é em pequenos vasos com valores entre R$ 30 e R$ 50, além das coroas e arranjos maiores, que têm menos procura.

— Desde o início da semana o movimento já começou. Agora deu uma melhorada, porque o tempo melhorou. O pessoal busca um pouquinho de cada coisa, média de R$ 50. No máximo até R$ 100 e R$ 150.

O Dia de Finados, neste domingo (2), também deve registrar movimento na loja, que fica ao lado do cemitério. Por isso, Vargas já programa a abertura da loja entre 7h e 17h, da primeira até a última missa celebrada.