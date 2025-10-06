Alimentos orgânicos representam 22% do programa Troca Solidária, em Caxias do Sul

Programa Troca Solidária ajuda a cuidar da limpeza da cidade e oferece complemento alimentar para a população. Fabiano Provin / Divulgação

Semanalmente desde 2009, o Troca Solidária realiza a troca de quatro quilos de resíduos seletivos por um quilo de hortifrutigranjeiros produzidos por agricultores de Caxias do Sul. O programa, que ajuda a cuidar da limpeza da cidade e oferece complemento alimentar para a população, também avançou na distribuição de alimentos orgânicos.

Em 2025, 22% dos produtos distribuídos são desse tipo, o que representa um recorde, segundo a Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). Além da pasta, a iniciativa reúne Codeca e Fundação de Assistência Social (FAS).

Já no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Famliar (PAA) o índice de alimentos orgânicos atingiu 20% do total. Atualmente há 253 produtores rurais cadastrados.

— A ideia é, por meio das compras institucionais, incentivar os agricultores a cada vez mais produzirem de forma ambientalmente correta — afirma a nutricionista da Smapa, Cristina Fabian Gregoletto.