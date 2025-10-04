Adolescentes usaram conhecimentos do projeto Bombeiro Mirim durante acidente com incêndio em Porto Alegre

Túlio Pelin Gonçalves (E) tem conhecimento em primeiros socorros graças ao projeto Bombeiro Mirim. Ariel da Silva Carvalho (D) tem o sonho de seguir carreira na área. Ronei Sá / RBS TV

O conhecimento em primeiros socorros e combate a incêndios ajudou Túlio Pelin Gonçalves, de 17 anos, a agir no momento de desespero. Ele estava no ônibus de excursão que pegou fogo em Porto Alegre, na tarde de sexta-feira (3).

— Eu consegui me manter calmo e ajudar meus colegas a se manterem calmos também. Começou um empurra-empurra muito grande, então, segurei o pessoal para ninguém cair e acabar sendo atropelado. Depois, fui atrás do extintor para tentar segurar o fogo e garantir que todos saíssem bem — relatou Túlio à reportagem da RBS TV.

Foi ele quem alcançou um extintor a Ariel da Silva Carvalho, 18 anos, que não foi bombeiro mirim, mas tem o sonho de seguir carreira nessa área e já faz cursos para se preparar. Ariel aparece em cima de um carro branco tentando combater as chamas.

— Foi o que a gente conseguiu, retardar um pouco as chamas daquele local que eu estava, em cima do veículo, para que a última professora conseguisse fazer a passagem, porque tinha uma linha de combustível, que era evidente, e que não ia dar para ela passar ali — lembra.

De acordo com o sargento Diógenes Mateus Xavier, do Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria, quatro ex-alunos do projeto Bombeiro Mirim estavam na excursão.

— Recebi uma ligação de um pai agradecendo pelo projeto. Ele disse que, graças ao que o filho aprendeu conosco, ele está vivo. Isso nos enche de orgulho e mostra que nosso trabalho faz a diferença — afirmou o sargento.

Em Vacaria, o programa é coordenado por Helysson Vinicius Teles Cordova. Ronei Sá / RBS TV

O projeto Bombeiro Mirim, presente em 31 pelotões do Estado, formou 880 alunos no último ano. Em Vacaria, o programa é coordenado por Helysson Vinicius Teles Cordova.

— Além da hierarquia e disciplina, ensinamos como agir em situações de crise. Nossa equipe conta com instrutores capacitados, incluindo uma pedagoga e uma psicóloga, que trabalham o controle emocional dos alunos — explicou.

A estudante Lívia Bortoleti, de 11 anos, atualmente no projeto, compartilhou sua experiência:

— A gente aprende atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios, como arrumar mangueiras e fazer nós que podem salvar vidas. Quero continuar no projeto no ano que vem, porque faz muita diferença na nossa vida.

— Com certeza, é momento de agradecer. Saber que todo mundo conseguiu ficar bem, com o problema que foi, é uma sensação que não tem descrição — acrescentou Túlio.

O acidente

A Polícia Civil investiga o que causou o acidente e deve ouvir as testemunhas nos próximos dias. Conforme o delegado Paulo César Jardim, a polícia aguarda a conclusão da perícia do local para dar andamento às investigações.

Como começou o fogo

O incêndio no ônibus foi registrado no Centro Histórico de Porto Alegre por volta das 16h de sexta (3). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento no local.

— Era um ônibus de excursão com 57 crianças que estavam visitando o Palácio Piratini, numa visita escolar. Quando eles terminam a visita, entram no ônibus e iniciam o deslocamento, que seria para o próximo ponto, no Barra Shopping, aqui em Porto Alegre. Na descida da Espírito Santo, o motorista do ônibus bate nos fios de alta tensão da via, de energia elétrica. Então, ele para o ônibus, segundo o relato, aciona o freio de mão, desce e, quando ele vai verificar esse ônibus, (o veículo) inicia um deslocamento, começa a descer por conta própria com as pessoas dentro do ônibus — explica o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Hermes Völker.