Adiada votação do projeto de implantação da UFRGS em Caxias do Sul 

Apesar do adiamento da votação, a reitora está confiante que o projeto será aprovado. Félix Zucco / Agencia RBS

A votação do projeto da instalação da UFRGS em Caxias do Sul foi adiada para o dia 31 de outubro. A mudança de data, prevista inicialmente para o dia 17, aconteceu devido a questionamentos técnicos do Conselho Universitário (Consun).

De acordo com a reitora Márcia Barbosa, o projeto passou por uma subcomissão do Consun e, nessa primeira avaliação, surgiram algumas dúvidas referente ao prédio que será a sede do Campus no município e outras questões técnicas.

— Esse comitê mandou vários questionamentos e a gente já respondeu alguns, mas eles querem ter uma conversa para deixar muito claro o projeto. Então, isso faz com que a gente ainda tenha que usar as próximas semanas para fazer esse processo. Com isso, a votação final ficou para o dia 31 — explicou.

Porém, mesmo com esse percalço, a reitora está confiante que o projeto será aprovado.

— Eu estou muito tranquila, porque cada uma das nossas unidades acadêmicas está fazendo uma conversa interna nos seus conselhos e já estão tomando decisões antes mesmo da reunião. Porque todo mundo já teve acesso ao projeto. Então, mesmo que esse comitê esteja querendo mais detalhes, o projeto já está sendo avaliado pelas unidades e muitas unidades que vão ser votos no Conselho já decidiram suas posições, mas temos que seguir o rito — disse.

Prédios avaliados

De todas as visitas do comitê responsável pela criação do projeto, quatro prédios estão sendo cotados para serem a sede do Campus na Serra:

Campus 8 , da Universidade de Caxias do Sul (UCS), no bairro Samuara, entre Caxias e Farroupilha.

da Universidade de Caxias do Sul (UCS), no bairro Samuara, entre Caxias e Farroupilha. Antigo prédio de cursos de pós-graduação e especializações do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), localizado no cruzamento das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César, no bairro São Pelegrino.

localizado no cruzamento das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César, no bairro São Pelegrino. Antigo Pastifício Caxiense , no bairro São Pelegrino.

, no bairro São Pelegrino. E o Edifício São Carlos, onde funciona o Teatro São Carlos, também localizado no bairro São Pelegrino.

A verba federal disponibilizada inicialmente para a compra do prédio, obras e equipamentos é de R$ 60 milhões, mas a UFRGS pleiteia um aumento para R$ 75 milhões.

O que já está definido