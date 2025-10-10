Geral

UFRGS na Serra 
Notícia

Adiada votação do projeto de implantação da UFRGS em Caxias do Sul 

A nova data está prevista para o dia 31 de outubro. A mudança foi necessária devido a questionamentos sobre o projeto, porém, a reitora está "confiante" que a implantação será aprovada 

Renata Oliveira Silva

