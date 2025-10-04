"Acreditamos que todos estão bem", diz vice-diretora de escola de Vacaria sobre passageiros de ônibus que pegou fogo em Porto Alegre

Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio (IEIG), de Vacaria. Débora Padilha / RBS TV

Os estudantes de Vacaria que estavam em um ônibus de excursão que pegou fogo em Porto Alegre, na tarde de sexta-feira (3), chegaram ao município dos Campos de Cima da Serra na madrugada deste sábado (4). De acordo com a direção do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio (IEIG), os adolescentes estão bem e já recebem acompanhamento psicológico.

Em entrevista à RBS TV, a vice-diretora da escola, Elizete Orsi Fernandes, relatou que os estudantes chegaram por volta de 2h da manhã em Vacaria. O grupo de 57 alunos, que têm entre 15 e 17 anos, foi recebido por psicólogas do município. O colégio é o maior de Vacaria, com 1,3 mil estudantes.

Os estudantes estavam acompanhados de dois professores e do motorista.

Na segunda-feira (6), o Núcleo de Bem-Estar da Coordenadoria de Educação também realizará um acompanhamento com os estudantes. Os alunos, do terceiro ano do Ensino Médio, participavam de uma excursão para conhecer pontos da Capital, como o Palácio do Piratini, Assembleia Legislativa e o Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS.

— Nós acreditamos que todos estão bem, nos seus lares, com seus pais. Estavam aqui as psicólogas do município também, se precisasse de algum atendimento — contou a vice-diretora.

A empresa responsável pelo ônibus, a Mattes Viagens e Turismo, contratou o transporte para o retorno dos alunos e também ofereceu auxílio psicológico.

— Estamos dando todo o suporte possível para esse grande acidente que, graças a Deus, não acabou se tornando algo pior ainda. Então, estamos muito gratos a Deus por nada ter acontecido, nada de grave obviamente ter acontecido com a saúde, com a integridade física, tanto dos alunos quanto de toda a população — afirmou Charles Zamboni, advogado da empresa.

O incidente

A Polícia Civil investiga o que causou o incidente e deve ouvir as testemunhas nos próximos dias. Conforme o delegado Paulo César Jardim, a polícia aguarda a conclusão da perícia do local para dar andamento às investigações.

Como começou o fogo

O incêndio no ônibus foi registrado no Centro Histórico de Porto Alegre por volta das 16h desta sexta. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento no local.

— Era um ônibus de excursão com 57 crianças que estavam visitando o Palácio Piratini, numa visita escolar. Quando eles terminam a visita, entram no ônibus e iniciam o deslocamento, que seria para o próximo ponto, no Barra Shopping, aqui em Porto Alegre. Na descida da Espírito Santo, o motorista do ônibus bate nos fios de alta tensão da via, de energia elétrica. Então, ele para o ônibus, segundo o relato, aciona o freio de mão, desce e, quando ele vai verificar esse ônibus, (o veículo) inicia um deslocamento, começa a descer por conta própria com as pessoas dentro do ônibus — explica o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Hermes Völker.