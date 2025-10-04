Geral

Campos de Cima da Serra
Notícia

"Acreditamos que todos estão bem", diz vice-diretora de escola de Vacaria sobre passageiros de ônibus que pegou fogo em Porto Alegre

De acordo com direção do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio (IEIG), alunos chegaram na madrugada deste sábado (4) no município. O incêndio no veículo de excursão aconteceu por volta de 16h de sexta-feira (3), no Centro Histórico da capital

Debora Padilha

Bruno Tomé

Bruno Tomé

