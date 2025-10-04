Geral

Notícia

Ação na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, arrecada brinquedos para crianças de projetos sociais

Com realização da Rádio Atlântida, em parceria com a Casa Lúdica e Supermercados Andreazza, campanha também segue com pontos de coleta espalhados pelo município até segunda-feira (6). Entrega ocorre na quinta-feira (9)

Bruno Tomé

