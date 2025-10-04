Ação na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, arrecada brinquedos para crianças de projetos sociais

Os mascotes da Casa Lúdica também participaram da ação. Bruno Tomé / Agencia RBS

Na ensolarada manhã de sábado (4), a Praça Dante Alighieri, no Centro de Caxias do Sul, foi palco para o Pedágio do Brinquedo. A iniciativa teve como objetivo arrecadar doações para crianças de projetos sociais do município.

Com realização da Rádio Atlântida, em parceria com a Casa Lúdica e Supermercados Andreazza, a iniciativa também tem pontos de coleta espalhados pela cidade. As doações podem ser feitas até segunda-feira (6) e a entrega dos brinquedos deve ser realizada na quinta-feira (9), antes do Dia das Crianças.

Durante a manhã, os participantes celebravam a participação da comunidade. Elias Machado, proprietário da Casa Lúdica em Caxias, alegrou-se com a quantidade de brinquedos que haviam sido doados nos primeiros minutos da ação.

— Nós não tínhamos como deixar de participar porque é uma ação que visa a infância, visa a criança, e o nosso foco é levar alegria, levar diversão para todas as crianças — contou Machado.

A participação expressiva também é notada nos pontos de coleta, como nas unidades dos Supermercados Andreazza. A gerente de marketing da rede, Lívia Cipolla, contou que há unidades que já estão no segundo carrinho de arrecadação. Ao fim da ação, o Andreazza também doará 50 ursos de pelúcia do Amigão, o mascote da marca.

— Super apoiamos a ideia porque entendemos que, além de abraçar a causa, as crianças também são o nosso futuro — destacou Lívia.

A ação também teve apoio da Panitts.

Pontos de coleta: