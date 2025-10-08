Aapecan de Caxias do Sul promove mais uma edição do projeto "As Decididas"

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) de Caxias do Sul realizará em outubro mais uma edição do projeto As Decididas, uma ação que integra a programação do Outubro Rosa, movimento de conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero.

Criado em 2010, em Caxias do Sul, o projeto tem como objetivo valorizar a autoestima, o autocuidado e a prevenção, dando voz e visibilidade às mulheres atendidas pela Aapecan que enfrentam ou já enfrentaram o câncer. As participantes, chamadas de “Decididas”, são protagonistas de um ensaio fotográfico.

As Decididas representam centenas de mulheres que encontram na Aapecan apoio emocional, social e espiritual durante o tratamento oncológico. O projeto conta com a parceria de profissionais e empresas. Neste ano, participam Monique Venzon Fotografia, Gleise Rizzo Beauty, Juliane Passos, Go Image, VGP Molduras e Garden Park Gramado, que colaboraram voluntariamente com a produção das fotos, maquiagem, impressão e ambientação.