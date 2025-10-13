Aapecan de Bento Gonçalves apresenta a exposição fotográfica  Decididas 2025

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) de Bento Gonçalves promove, até 20 de outubro, a exposição Decididas 2025 – A Vida nos Detalhes, que apresenta fotografias das participantes da segunda edição do Projeto Decididas. O projeto ficará exposto em diversos pontos do Shopping Bento, além da Loja Shoes Caminitto, no bairro Cidade Alta. A mostra é aberta ao público.

A proposta é descentralizar os quadros e apresentar a história de vida e a beleza das mulheres. O ensaio fotográfico foi realizado pela fotógrafa voluntária Taíza Dias Stodulski, que captou com sensibilidade e olhar artístico a essência de cada participante.

A exposição integra as ações do Outubro Rosa, campanha que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, e também evidencia o papel da Aapecan no acolhimento e apoio às pessoas em tratamento oncológico.

Confira os locais:

Shopping Bento

Praça de Alimentação

Dicas & Manias

Lã Malhas

Roder

Vip’s Centro de Beleza

Nest Panos

Exposição externa