"A sociedade precisa ser agente da própria salvaguarda da vida", defende diretora do Cemaden durante evento de gestão de desastres em Gramado

Regina Alvalá, diretora do Cemaden, em evento na cidade de Gramado. Gabriel Costa / RBS TV / Reprodução

Fortalecimento da Defesa Civil, conscientização da comunidade sobre riscos e monitoramento contínuo. Esses são os pontos essenciais na gestão de desastres apontados por Regina Alvalá, diretora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Ela estava entre os painelistas que participaram do Desastre 360 - 1º Seminário Internacional do Ciclo de Gestão de Desastres, que ocorre em Gramado entre quinta (30) e sexta-feira (31).

O evento, que reúne 19 especialistas de diferentes áreas de prevenção, atuação e recuperação de locais atingidos por eventos climáticos extremos, é realizado cerca de um ano e meio depois da intensa chuva que causou alagamentos, enchentes e desmoronamentos no Rio Grande do Sul.

Desde então, as prefeituras têm se articulado para reforçar mecanismos de controle e criar estratégias de ação, o que, segundo Regina, é um avanço em relação a episódios anteriores.

— Tínhamos relatos de profissionais que trabalhavam sozinhos ou que tinham outras atribuições para além da Defesa Civil. Mas é fundamental que as cidades tenham uma equipe estruturada e treinada para atuar a qualquer momento. O que temos visto aqui no evento é outro cenário: muitos municípios preocupados em ter mais profissionais atuando, de ter acesso ao conhecimento e participar de treinamentos — pontua.

Além das equipes estruturadas, a diretora indica que o aparelhamento é parte vital das operações. Para isso, é necessário que os governos municipais e estaduais tenham políticas públicas para direcionar recursos, e assim planejar a atuação da Defesa Civil, seja ela municipal ou regional.

— Pensando que no Rio Grande do Sul há municípios muito pequenos, com menos recursos, defendo que se criem consórcios entre cidades vizinhas. Dessa forma, seria possível ter um grupo com atuação organizada, que atendesse a todos.

A manutenção dos grupos, indiferente do governo, é outro ponto de atenção destacado por Regina. Segundo ela, é comum que as prefeituras mudem os integrantes da Defesa Civil a cada gestão. No entanto, com essa troca se perdem profissionais qualificados e experientes, o que torna o tempo de resposta dos municípios mais frágil diante de um evento climático extremo.

Leia Mais Clima em pauta: como escolas da Serra têm trabalhado o tema e potencializado a formação cidadã de crianças e jovens

Incorporação da percepção de risco

Sensibilização da população para retornar para residências em áreas de risco é um desafio a ser superado por prefeituras e gestões da Serra Gaúcha. Comunicação SGB / Divulgação

Mais do que a atuação institucional, as administrações precisam desenvolver nas comunidades a noção de risco. Para Regina, essa sensibilização é determinante para salvar vidas, sobretudo de moradores que vivem em áreas consideradas de risco.

Sabemos que muitas vezes a Defesa Civil aborda as pessoas para retirá-las e elas se recusam a deixar a casa. Ou que saem, mas retornam para buscar algum pertence, e é quando o desastre efetivamente acontece e a pessoa perde a vida. REGINA ALVALÁ, DIRETORA DO CEMADEN

Nesse sentido, a aproximação da comunidade e investimentos em educação são medidas estratégicas que devem ser amplamente adotadas. Orientações como não acumular lixo nas residências, cuidado com árvores no terreno e construções irregulares são alguns dos exemplos de conscientização que devem se disseminar.

— Quando falamos de gestão integrada de risco de desastre temos quatro esferas: as três de governo são fundamentais, que são a União, Estados e municípios, mas também tem que envolver a sociedade, porque ela precisa ser agente principal da sua própria salvaguarda da vida.

Leia Mais Projeto para revitalização do bairro Monte Carmelo e outras áreas de Caxias será apresentado a investidores no C40 Summit

Caminhos para ampliar as ações

Tendo em vista que a chuva de maio do ano passado foi um dos primeiros eventos climáticos extremos vivenciados por municípios da região, é natural que as prefeituras busquem informações e referências de locais que já vivenciaram outras situações complexas. Porém, Regina avalia com cautela a adoção de técnicas usadas em outros países.

— O Japão é um dos países mais lembrados quando se fala em gestão de desastres. Mas é importante ressaltar que a área territorial deles é muito, mas muito inferior ao território do Brasil. Então, não dá para gente trazer o que eles fazem e replicar aqui. Isso também vale para a Europa. Por outro lado, os japoneses são referência em monitoramento de chuva, em histórico de dados, algo que precisa ser implementado aqui — pondera.

Um possível caminho, indicado por Regina, seria estreitar laços com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, Estados que historicamente lidam com deslizamentos de terra e enchentes.