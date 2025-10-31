Geral

Prevenção
Notícia

"A sociedade precisa ser agente da própria salvaguarda da vida", defende diretora do Cemaden durante evento de gestão de desastres em Gramado

Regina Alvalá estava entre os 19 painelistas que participaram do 1º Seminário Internacional do Ciclo de Gestão de Desastres, na cidade das Hortênsias. Para ela, conscientizar os moradores sobre os riscos, é tão essencial para a atuação em desastres quanto o fortalecimento da Defesa Civil 

Tamires Piccoli

