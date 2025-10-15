A partir de novembro, UBSs de Caxias do Sul passam a funcionar em novo horário

A mudança de horário deve gerar uma economia de R$ 1,8 milhão anuais ao município Neimar De Cesero / Agencia RBS

A partir do dia 3 de novembro, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Caxias do Sul passam a funcionar em um novo horário: das 8h às 17h (atualmente a maior parte funciona das 7h30min às 16h30min). Já os postos com horários estendidos, que funcionam das 7h30min até as 21h atualmente, também começarão os trabalhos às 8h e funcionarão até as 20h.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a mudança busca otimizar recursos e processos administrativos. Há a estimativa de gerar uma economia de R$ 1,8 milhão por ano ao município.

Conforme a SMS, a alteração foi baseada em uma análise de dados de 2024 nas unidades com horário estendido, que mostrou que a maior demanda ocorre até as 19h. Isso indica, segundo a secretaria, que a proposta de atendimento até as 20h é suficiente para cobrir as necessidades da população.

A SMS indicou as principais fontes de redução de gastos:

Diminuição do adicional noturno (que entre às 20h e 7h tem acréscimo de 20% a 25% sobre o salário-base).

(que entre às 20h e 7h tem acréscimo de 20% a 25% sobre o salário-base). Redução de horas extras , com a previsão de que, mensalmente, sejam economizadas 82,13 horas extras.

, com a previsão de que, mensalmente, sejam economizadas 82,13 horas extras. Eliminação de períodos ociosos.

Redução de retrabalho administrativo.

Para a diretora da Atenção Primária em Saúde, Juliana Argenta Calloni, a mudança visa também uma eficiência com a otimização de processos e resultados, o uso racional dos recursos públicos e pensando também no bem-estar da população para que nos dias de mais frio e chuva os usuários não precisem se dirigir tão cedo aos serviços.

Os postos que terão horário até as 20h são: