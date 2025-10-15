Geral

Saúde
Notícia

A partir de novembro, UBSs de Caxias do Sul passam a funcionar em novo horário

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mudança deve gerar economia de R$ 1,8 milhão por ano ao município. Confira quais serão os novos horários de atendimento 

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS