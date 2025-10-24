40° Natal Luz começa com grande movimento em Gramado, e organização espera quebrar recordes nesta edição 

São mais de 4 mil pontos de LED na decoração pelas ruas. Gabriel Costa / Agencia RBS

O primeiro final de semana de Natal Luz em Gramado tem sido do jeito que a cidade tinha planejado: com muito movimento. Ruas, restaurantes e hotéis cheios de turistas oriundos de toda a parte para viver a magia do natal mais tradicional do Brasil — e que celebra 40 anos de existência nesta temporada.

Para comemorar essas quatro décadas e marcar a retomada do turismo na Região das Hortênsias depois de um ano atípico por conta das enchentes, este Natal pode ser o maior da história em números. A expectativa é que ao longo dos 88 dias de programação, até 18 de janeiro de 2026, Gramado receba aproximadamente 2,8 milhões de visitantes.

Já é natal na Região das Hortênsias. Gabriel Costa / Agencia RBS

— Nossa taxa de ocupação para este primeiro final de semana do evento já está em 73%, o que é considerado bom e acima da média anual. Para novembro, já teremos mais de 80% da rede hoteleira ocupada, e nossa expectativa é chegar perto dos 100% até dezembro — celebra o presidente do Sindicato da Hotelaria e Restaurantes da Região das Hortênsias (SindTur Serra Gaúcha), Claudio Souza.

Fluxo que se percebe no hotel onde o Matheus Fiorezze trabalha como gerente de vendas, na Avenida Borges de Medeiros, no Centro.

— Em termos de movimento, já está sendo o maior Natal de todos. O público neste ano está deixando para comprar passagem e agendar hospedagem mais em cima da hora, então, de uma semana para outra já surgem muitas marcações. Acredito que nossa rede vai passar de 80% dos leitos ocupados neste final de ano, o que é realmente ótimo — celebra Fiorezze.

Gerente Matheus Fiorezze conversa com funcionários e hóspedes do hotel onde trabalha, no Centro. Gabriel Costa / Agencia RBS

Já o empresário Vinícius Branco veio do Rio de Janeiro com a esposa e filha pequena, e os três conferiram de perto a abertura do evento, na quinta-feira à noite:

— Nos falaram tanto do Natal de Gramado, e a gente ama o Natal, então neste ano viemos conhecer, e está sendo uma experiência muito linda. É um ambiente bem família, tranquilo e tem tanta coisa pra fazer que a gente sinceramente tá até meio perdido de tanta ideia.

Vinícius segura a filha enquanto assiste o espetáculo de abertura do Natal Luz. Gabriel Costa / Agencia RBS

O Natal Luz deste ano teve um orçamento de R$ 37 milhões, além de cerca de 2,5 mil pessoas trabalhando diretamente no evento. A programação conta com mais de 350 atrações gratuitas, entre shows, desfiles e atividades interativas. Além disso, três grandes espetáculos pagos são destaque: o espetáculo teatral Nativitaten (que narra a história do nascimento de Jesus), O Grande Desfile de Natal e o espetáculo de ilusionismo Illusion Show, com Henry e Klauss.

Nova Vila de Natal na Praça das Etnias. Gabriel Costa / Agencia RBS

Outros destaques da programação deste ano são uma nova Vila de Natal na Praça das Etnias (aberta todos os dias das 9h às 21h), a Corrida do Papai Noel (dia 30 de novembro, com provas de 5km e 10km), um concurso de melhor vitrine e melhor fachada de Natal (válido para lojas e hotéis), um concurso de decoração de pinheiros (dia 1º/11, às 15h, na Avenida Borges de Medeiros), o tradicional acendimento das luzes da cidade (todos os dias às 20h, no Centro) e uma caminhada iluminada por velas para relembrar a tradição que iniciou o evento natalino no município (todas as quintas-feiras, às 19h, saindo da Praça das Etnias em direção à Rua Coberta).

Decoração de natal "acende" a noite de Gramado. Gabriel Costa / Agencia RBS

Gravação do especial de Roberto Carlos

Com a estimativa de movimentar mais de R$ 150 milhões na economia local até janeiro, o 40° Natal Luz de Gramado vai ser palco para a gravação do especial de final de ano do cantor Roberto Carlos.

— Estamos em tratativas avançadas com o livro de recordes Guinness World Records, para reconhecer oficialmente o Natal Luz como o maior evento de Natal do mundo. Esperamos ter essa confirmação ainda neste ano, para celebrar o pioneirismo que o nosso Natal lançou — afirma Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, autarquia de turismo responsável pela realização do evento na cidade.

Programação deste primeiro final

Sexta-feira (24)

19h: Jazz Cinnamon na Rua Coberta

Jazz Cinnamon na Rua Coberta 20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes na Avenida das Hortênsias

Espetáculo de Acendimento de Luzes na Avenida das Hortênsias 20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal no Lago Joaquina Rita Bier

Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal no Lago Joaquina Rita Bier 20h: O Grande Desfile de Natal, na Avenida das Hortênsias

Sábado (25)

11h30min: Alexandre Borges, na Rua Coberta

Alexandre Borges, na Rua Coberta 15h30min: Embaixadores da Magia, em frente à prefeitura de Gramado

Embaixadores da Magia, em frente à prefeitura de Gramado 16h: O Menino que Encontrou o Natal, na Vila de Natal

O Menino que Encontrou o Natal, na Vila de Natal 19h: Candy Belloto, na Rua Coberta

Candy Belloto, na Rua Coberta 20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Avenida das Hortênsias

Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Avenida das Hortênsias 20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier

Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier 20h: Nativitaten, no Serra Park

Domingo (26)

11h30min: Coral Vozes de Gramado, na Rua Coberta

Coral Vozes de Gramado, na Rua Coberta 15h30min: Embaixadores da Magia, em frente à prefeitura de Gramado

Embaixadores da Magia, em frente à prefeitura de Gramado 16h: Bonecos Contam Histórias – Um Natal Iluminado na Vila de Natal

Bonecos Contam Histórias – Um Natal Iluminado na Vila de Natal 19h: Swing and Bells, na Rua Coberta

Swing and Bells, na Rua Coberta 20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Avenida das Hortênsias

Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Avenida das Hortênsias 20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier

Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier 20h: O Grande Desfile de Natal, na Avenida das Hortênsias