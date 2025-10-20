37º Encontro Nacional dos Produtores de Alho ocorre em novembro, em Vacaria

Vacaria será palco para o 37º Encontro Nacional dos Produtores de Alho, no dia 7 de novembro, na Casa do Povo (Rua Borges de Medeiros, 1.987, bairro Glória). A entrada é gratuita e a inscrição pode ser realizada neste link.
Com o tema Nossas Raízes, Nossa Força – Tradição, União e Futuro, a programação contará com palestras sobre manejo do solo, endividamento rural e perspectivas do mercado do alho.
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024, a cidade colheu mais de 900 toneladas de alho. Para a safra 2025/2026, a expectativa da Associação Gaúcha dos Produtores de Alho (AGAPA) é que ultrapasse dois mil toneladas.
O evento, que têm como objetivo fortalecer o setor e oferecer oportunidades de capacitações aos produtores, também contará com uma feira de agronegócios com exposição de máquinas e insumos agrícolas. A expectativa da organização é um público de 300 pessoas.
Confira a programação:
- 8h30min às 10h30min: Giro Técnico sobre plantio mecanizado – Vinícius Guzzon
- 13h às 19h: 37º Encontro Nacional dos Produtores de Alho
- 13h30min: Abertura oficial
- 14h: Painel Manejo de Solo com Hugo Shimada (Shimada Agronegócios) e Leandro Hahn (Epagri)
- 15h: Painel Gestão do Endividamento Rural com Guilherme Del Bianco (MVB Advogados)
- 15h45min: Painel Mercado do Alho Marco Antônio Lucini
- 16h30min: Coffee Break
- 16h45min: Demonstrativos de Resultados da Agapa com a presidente Franchielli Motter
- 17h15min: Demonstrativos de Resultados da Anapa com o presidente Rafael Corsino
- 17h45min: Coquetel de encerramento.