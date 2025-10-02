2º Festival Melhores Vinhos de Flores da Cunha será em novembro

Flores da Cunha realizará a 2ª edição do Festival Melhores Vinhos, nos dias 15 e 16 de novembro, no Parque da Vindima Eloy Kunz. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
A programação contará com shows de artistas locais e regionais, além de uma área kids para a diversão das crianças. O evento contará com a participação de 30 vinícolas florenses, que irão comercializar seus produtos. Os participantes poderão levar taças de casa para o consumo das bebidas.
A visitação ocorre das 10h às 22h, no sábado (15), e das das 10h às 21h, no domingo (16). O Parque da Vindima Eloy Kunz fica localizado na Avenida Vindima, 1000.
Conheça as vinícolas participantes:
- Adega Mascarello
- Bebber
- Cantina Gelain
- Casa Eva
- Casa Venturini
- Casagranda sucos
- Del Piero
- Famiglia Veadrigo
- Família Benedetti
- Família Slaviero
- Família Ulian
- Fante
- Galiotto
- Halberth
- Hortência
- Luiz Argenta
- Mioranza
- Monte Reale
- Nova
- Paradouro do Suco
- Terrasul
- Viapiana
- Vilena
- Vinhos Canção
- Vinhos Pelizzer
- Vinícola Gaio
- Vinícola Gazzaro
- Vinícola Giacomin
- Vinícola Luvison
- Vinícola Salvattore