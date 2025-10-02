2ª edição do Troca Solidária ocorre neste sábado em 12 bairros de Caxias

12 bairros recebem o projeto neste sábado Andre Vidmann / Codeca

Neste sábado (11), a Codeca realiza o Troca Solidária, projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) e a Fundação de Assistência Social (FAS).

O programa tem como objetivo trocar resíduos seletivos por hortifrutigranjeiros. A cada 4 quilos de materiais recicláveis doados, o participante recebe 1 quilos de alimentos. O limite de doação por família é de 15 quilos.

A ação ocorre sempre aos sábados, de forma itinerante, contemplando todas as regiões da cidade.

Confira a programação:

8h às 9h – Rota Nova: Estrada Municipal Pedro Dedavid (portaria).

Estrada Municipal Pedro Dedavid (portaria). 8h às 9h – Serrano: Rua Benício Gomes de Souza, 216.

Rua Benício Gomes de Souza, 216. 8h às 9h – Beltrão de Queiroz: Rua Cristóforo Randon (lateral do posto Coocaver).

Rua Cristóforo Randon (lateral do posto Coocaver). 10h às 11h – Reolon/Vale da Esperança: Rua Adyles dos Santos (Centro Comunitário).

Rua Adyles dos Santos (Centro Comunitário). 10h às 11h – Cânyon: Rua dos Torneadores.

Rua dos Torneadores. 10h às 11h – Fátima Baixo: Rua Clementina Grasselli, esquina Avenida Dr. Mário Lopes.

Rua Clementina Grasselli, esquina Avenida Dr. Mário Lopes. 14h às 15h – Monte Carmelo: Rua Pajé, esquina Rua Francisco Beltrão de Queiroz.

Rua Pajé, esquina Rua Francisco Beltrão de Queiroz. 14h às 15h – Vila Lobos: Rua das Esmeraldas, esquina Rua dos Diamantes.

Rua das Esmeraldas, esquina Rua dos Diamantes. 14h às 15h – Mariani: Rua Vergínia Botini Reuse (Centro Comunitário).

Rua Vergínia Botini Reuse (Centro Comunitário). 16h às 17h – Aeroporto: Rua Flávio Chaves, esquina Rua Albano Caberlon.

Rua Flávio Chaves, esquina Rua Albano Caberlon. 16h às 17h – São Caetano: Rua Gécio Alves de Oliveira, esquina Rua Giovanni Borgo.

Rua Gécio Alves de Oliveira, esquina Rua Giovanni Borgo. 16h às 17h – São Gabriel: Rua Aida Esther da Rosa Del Canalle (Centro Comunitário).