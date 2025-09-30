Voltado à valorização da cultura regional e à educação ambiental, Cambará do Sul promove Festival do Lobo-guará

Com uma programação gratuita e voltada à educação ambiental e à valorização da cultura regional, Cambará do Sul terá o 1º Festival do Lobo-guará e Seus Amigos. As atividades serão realizadas no dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, das 14h às 18h, no centro de eventos do município.
Segundo os organizadores, a atração tem o objetivo aproximar os moradores da fauna e da preservação ambiental. O evento é aberto a toda a comunidade.
O festival também marca o encerramento do Projeto de Educação Ambiental “O Lobo-guará vai à Escola” que, em 2025, envolveu alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da cidade.
Programação
- Exposição de trabalhos das escolas sobre o lobo-guará e o meio ambiente.
- Oficinas, palestras e atividades educativas.
- Intervenções culturais que dialogam com a identidade local e com os valores da natureza.
- Premiação para as professoras destaque no Projeto de Educação Ambiental.
- Distribuição de pipoca e refrigerante para as primeiras 300 crianças.
- Sorteio de brindes e presença de brinquedos, como cama elástica.