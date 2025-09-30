Voltado à valorização da cultura regional e à educação ambiental, Cambará do Sul promove Festival do Lobo-guará

Com uma programação gratuita e voltada à educação ambiental e à valorização da cultura regional, Cambará do Sul terá o 1º Festival do Lobo-guará e Seus Amigos. As atividades serão realizadas no dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, das 14h às 18h, no centro de eventos do município.

Segundo os organizadores, a atração tem o objetivo aproximar os moradores da fauna e da preservação ambiental. O evento é aberto a toda a comunidade.

O festival também marca o encerramento do Projeto de Educação Ambiental “O Lobo-guará vai à Escola” que, em 2025, envolveu alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da cidade.

Programação