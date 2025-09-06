Vigília, relíquia e fé: como a Serra celebrará a canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo millennial

Relíquia de Carlo Acutis está exposta no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Igreja Católica terá neste domingo (7) a canonização de Carlo Acutis, o jovem italiano falecido aos 15 anos em 2006, conhecido como o “influencer de Deus” por seu testemunho de fé e uso da internet para evangelizar. A missa que marcará o reconhecimento do primeiro santo da geração millennial está prevista para começar às 5h (horário de Brasília), segundo o Vaticano.

A cerimônia vai ser presidida pelo papa Leão XIV, na Praça de São Pedro. Este será o primeiro evento de canonização do novo pontífice, eleito em maio para substituir o papa Francisco. A missa de domingo estava originalmente marcada para abril, mas foi adiada por conta da morte de Francisco.

Acutis foi beatificado em 2020 pelo Vaticano após seu primeiro milagre ter sido reconhecido pela igreja. Na ocasião, curou uma criança brasileira que tocou em uma relíquia sua em 12 de outubro de 2010, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

No segundo milagre atribuído ao beato, reconhecido no ano passado, ele curou uma jovem da Costa Rica após um acidente de bicicleta no ano de 2022.

A relíquia em Caravaggio

O bispo emérito de Caxias do Sul, dom Alessandro Ruffinoni, 82 anos, está em Roma para acompanhar de perto a cerimônia de canonização do jovem. O religioso tem um vínculo especial com a devoção a Acutis: em novembro de 2021, durante viagem de férias à Itália, em visita à família, Ruffinoni participou, em Milão, do lançamento do livro da mãe de Acutis, Antonia Salzano Acutis, Il segreto di mio figlio (O Segredo de Meu Filho).

Na ocasião, Antonia recebeu o bispo emérito e entregou a ele uma relíquia de primeiro grau (mechas de cabelo do jovem) junto com um certificado de autenticidade da peça. Ela também escreveu um autógrafo para Ruffinoni.

— Foi um momento muito bonito, porque fazia dois anos que eu não conseguia ir à Itália por causa da pandemia. Estando lá, soube que a mãe do Carlo faria uma palestra e combinei de encontrá-la. Pedi uma relíquia para que, no Brasil, pudéssemos difundir a devoção a este jovem. Ela me entregou os cabelos dele, que agora estão no Santuário de Caravaggio. A partir daí, começamos a divulgar a vida e as frases de Carlo, animando os jovens a seguir o bom caminho — recorda dom Alessandro.

Desde então, a relíquia está exposta no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, junto com cartazes que apresentam a biografia e as frases mais marcantes do novo santo. Uma delas, lembra o bispo emérito, resume a espiritualidade de Acutis: A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu.

Relíquia é exposta em Caravaggio com cartazes que contam a vida de Carlo Acutis. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Ele incentivava os jovens a acreditar na presença de Jesus na Eucaristia, a viver bem o dia a dia, com simplicidade, amor à Nossa Senhora e também atenção aos pobres. Ele ensinava que a santidade não está em coisas extraordinárias, mas no bem que se faz ao próximo. Eu fiz questão de estar aqui, e domingo vamos celebrar com alegria na Praça São Pedro este grande momento da Igreja — comenta.

“Me sinto próxima dele. É um amigo”, diz jovem devota

Aos 19 anos, a estudante Regina Dias Schmidt, moradora do bairro São José, em Farroupilha, carrega uma devoção especial a Carlo Acutis. Para ela, o jovem tornou-se mais que uma inspiração: é um verdadeiro companheiro espiritual.

Filha de Rogério da Rosa Schmidt, 57, e Rosane Dias Schmidt, 55, Regina cresceu dentro da comunidade católica. Os pais se conheceram em um grupo de jovens e sempre estiveram engajados na paróquia.

A ligação de Regina com Acutis começou em 2023, durante a Jornada Diocesana da Juventude, realizada em Farroupilha. Um dos símbolos do evento era uma capelinha dedicada ao beato, que percorreu diversas paróquias da cidade. Como integrante da comunidade, ela precisou explicar aos jovens o significado daquele símbolo.

— Para isso, fui estudar sobre o Carlo. Comprei um livro pequeno para entender a história e comecei a me interessar. Descobri que ele morreu em 2006, o mesmo ano em que eu nasci, e isso me marcou muito. A partir daí fui acompanhando, estudando, me aproximando mais da vida dele. Aos poucos, ele se tornou cada vez mais conhecido e próximo para mim. Hoje eu tenho ele como um amigo e me sinto próxima dele — conta.

Estudante do último semestre do curso de Audiovisual na FSG, em Caxias do Sul, Regina acredita que Carlo Acutis representa uma nova referência para a juventude católica.

— Até então, a gente tinha aqueles santos de batina. O Carlo é um santo que está de calça jeans, de moletom e tênis. Ele evangelizava pela internet. E o mais bonito é que ele não fez nada extraordinário. Apenas viveu o dia a dia dele próximo de Deus — destaca.

Em agosto deste ano, Regina integrou um grupo de representantes da Diocese de Caxias do Sul que participaram do Jubileu dos Jovens, em Roma. Depois, visitou várias cidades italianas, entre elas Assis, onde o corpo de Acutis está sepultado e exposto.

— Eu estava ansiosa por aquele momento. Foi muito especial — conta.

Regina esteve em Assis, na Itália, onde o corpo de Carlo Acutis está exposto. Regina Dias Schmidt / Arquivo Pessoal

Neste domingo, Regina participará da vigília organizada pela Diocese de Caxias do Sul, no Seminário Nossa Senhora Aparecida.

— Vou dar meu testemunho sobre a devoção a ele e acompanhar a canonização ao vivo. Acho que vai ser um dia inteiro de emoção, poder dizer: São Carlo Acutis — celebra.

Vigília: um encontro de fé

Junto com Acutis, o jovem italiano Pier Giorgio Frassati também será canonizado por Leão XIV. Frassati ficou conhecido por ajudar os necessitados, e morreu de poliomielite na década de 1920. É conhecido como o “padroeiro dos desportistas”.

Diante dessas duas canonizações, o Setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul organiza uma vigília no Seminário Nossa Senhora Aparecida. O encontro deve reunir cerca de 200 jovens para celebrar a fé e acompanhar ao vivo a proclamação dos dois novos santos.

A programação começa às 22h30min de sábado (6), com missa presidida por padres convidados e a presença da relíquia de Carlo Acutis. Após a celebração, haverá bênção das imagens e, ao longo da noite, atividades como lanche partilhado, quiz sobre a vida dos futuros santos, exibição do filme O Céu Não Pode Esperar, além de gincanas, músicas e momentos de oração.

— Foi uma iniciativa que partiu dos próprios jovens. A ideia é passar a noite acordados, celebrando de forma alegre e jovem a canonização do Acutis. Teremos música, adoração, brincadeiras e também muita espiritualidade, até o momento em que vamos assistir à missa da canonização, às 5h da manhã, direto do Vaticano — explica o padre Gustavo Predebon, 35, pároco da Paróquia Santa Catarina e assessor do Setor Juventude.

Para o padre Gustavo, a canonização de Acutis representa uma identificação muito próxima da juventude com a Igreja.

— Ele era um jovem do nosso tempo, nasceu em 1991, usava internet, tinha rede social. Ele viveu como qualquer jovem de hoje, mas colocando Deus no centro da vida. Isso chama atenção porque mostra que é possível viver a fé sem perder a jovialidade — comenta.

Atualmente, o Setor Juventude reúne mais de 150 grupos espalhados pela Diocese. Segundo Predebon, a realização da vigília confirma o desejo dos jovens de serem protagonistas na Igreja.

— Foram os jovens que se organizaram, que estão puxando a frente. E isso mostra muito do espírito que o Carlo Acutis inspira: a busca por espiritualidade, por valores, por uma fé que dialogue com a vida concreta do jovem de hoje — ressalta.

A madrugada no Seminário Nossa Senhora Aparecida também contará com testemunhos, um luau com fogueira e procissão luminosa. Às 5h, todos os participantes se reúnem no teatro do Seminário para acompanhar, em transmissão ao vivo, a missa solene de canonização.

— Será um marco muito importante para a Igreja e para os jovens da Diocese. Ter um santo millennial, que usava Orkut para evangelizar, inspira e dá esperança — conclui padre Predebon.

Quem foi Carlo Acutis

Carlo Acutis foi um adolescente católico nascido em 3 de maio de 1991, em Londres, na Inglaterra, e beatificado pela Igreja católica. Apesar de ser natural de Londres, foi em Milão que ele passou a maior parte do tempo morando com os pais.

O beato viveu uma vida de amor e devoção a Cristo e à Eucaristia e utilizou a internet e as tecnologias para evangelizar e interceder pela vida daqueles que não conhecem a Jesus. O rapaz morreu de leucemia, em 12 de outubro de 2006, e foi beatificado em 2020, na Basílica de São Francisco de Assis, na Itália.

Carlo Acutis morreu em 12 de outubro de 2006. Associação Carlos Acutis / Divulgação

Acutis teve o corpo exumado em 2019 e foi encontrado sem sinais de decomposição. Ele é associado à internet porque usava as redes para evangelizar e tinha conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da idade e para quem não possuía estudos específicos sobre o assunto.

Acutis está sendo chamado de primeiro santo "millennial" pelo Vaticano. Millennials são as pessoas nascidas entre o início da década de 1980 até, aproximadamente, a primeira metade da década de 1990.