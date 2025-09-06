Geral

Vigília, relíquia e fé: como a Serra celebrará a canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo millennial

Cerimônia neste domingo será presidida pelo papa Leão XIV, no Vaticano. Jovem que evangelizava pela internet é lembrado por sua fé simples e profunda

Pablo Ribeiro

