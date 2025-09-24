Viatura da PRF se envolve em acidente em frente à Fundação Marcopolo, na Rota do Sol, em Caxias do Sul 

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Caxias do Sul se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (24). O caso aconteceu por volta das 18h25min na RS-453, a Rota do Sol, em frente à Fundação Marcopolo.
Segundo informações da própria PRF, a colisão com outro veículo aconteceu quando os policiais se deslocavam para Bento Gonçalves. O modelo do outro carro não foi informado.
Os três policiais que estavam na viatura não se feriram. Já no outro veículo estavam o condutor e um passageiro, que foram encaminhados para atendimento médico.