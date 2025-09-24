Geral

Trânsito 
Notícia

Viatura da PRF se envolve em acidente em frente à Fundação Marcopolo, na Rota do Sol, em Caxias do Sul 

Os três policiais que estavam no veículo não se feriram. Já o motorista e passageiros do outro carro receberam atendimento médico 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS