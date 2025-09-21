Veículo cai sobre uma residência no bairro Panazzolo em Caxias do Sul 

Um veículo Citroën Aircross invadiu uma residência da Rua Francisco Pezzi, no bairro Panazzolo, em Caxias do Sul, na tarde deste domingo (21). Cinco pessoas, sendo quatro menores de idade, ficaram com ferimentos leves.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, a causa do acidente ainda não foi confirmada, mas há a possibilidade de o condutor ter perdido o controle da direção durante uma curva, o que ocasionou a queda do carro sobre o telhado da residência. Na hora do ocorrido, não havia moradores no local.