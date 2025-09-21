Geral

Susto
Notícia

Veículo cai sobre uma residência no bairro Panazzolo em Caxias do Sul 

O fato ocorreu Rua Francisco Pezzi, na tarde deste domingo (21). Cinco pessoas ficaram com ferimentos leves

Renata Oliveira Silva

