Valorizando a cultura, paisagens e a hospitalidade, Semana Municipal do Turismo se inicia na próxima semana, em Caxias do Sul 

A Semana Municipal do Turismo (Semtur), em Caxias do Sul, ocorrerá a partir da próxima segunda-feira (8) e seguirá até 18 de setembro. Valorizando a cultura, paisagens e a hospitalidade, a programação movimenta a cidade com diversas atividades, como cinema e debates, gastronomia e turismo rural, seminários, passeios de cicloturismo e bazar criativo.
Instituída pela Lei nº 7.179, de 3 de setembro de 2010, a ação, realizada pela Semtur, ocorre anualmente durante o mês de setembro, no qual é celebrado o Dia Mundial do Turismo. Durante o período, são desenvolvidas atividades que envolvem temas relevantes para a área e para o trade turístico.
Neste ano, a programação iniciará com a exibição do documentário "Legado Italiano", nesta segunda-feira (8), às 9h e às 14h30min, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, na Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo. O evento é livre acesso, conforme a disponibilidade de ingressos, que podem ser retirados no dia do filme, na bilheteria local. A classificação indicativa é 12 anos.
Na quarta-feira (10), às 10h30min, ocorrerá o painel "Caxias do Sul para o mundo: um destino em expansão", com o secretário de Turismo Felipe Gremelmaier, no Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo telefone (54) 99383-9562. No sábado (13), às 19h30min, no Cocanha Gastronomia, será realizad a 2ª edição do Festival da Polenta. Os ingressos custam R$ 95 e podem ser adquridos no Sympla ou no (54) 98429-2155.
Já no domingo (14) ocorrerá o Bazar Criativo, das 14h às 18h, na Rua Padre Gerônimo Rossi, 155, bairro Ana Rech. Na segunda-feira (15), o Quinta São Luiz será palco do Seminário Diálogos em Turismo: Roteiros e Tendências, com atividades a partir das 13h30min. As inscrições ocorrem neste link.
Mais informações no perfil oficial da Secretaria Municipal do Turismo.
Confira a programação completa:
6 de setembro (sábado)
Mercado Comunitário de Galópolis
- Horário: 11h às 18h
- Local: Praça de Galópolis
- Livre acesso
8 de setembro (segunda-feira)
Sessão de cinema - Documentário "Legado Italiano"
- Horário: às 9h e às 14h30min
- Local: Centro de Cultura Ordovás
- Ingressos: Livre acesso conforme a disponibilidade de ingressos, retirados no dia do filme, na bilheteria do local
Reunião-almoço na CIC: Abertura da Semana do Turismo
- Horário: 12h
- Local: CIC, na Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, bairro Jardim América
- Ingressos: Inscrições pelo site CIC Caxias
9 de setembro (terça-feira)
Turismo Rural em Pauta: Como transformar Caxias do Sul em um destino turístico de sucesso
- Horário: 18h30min às 20h30min
- Local: Hotel Murialdo em Fazenda Souza
10 de setembro (quarta-feira)
Caxias do Sul para o mundo: um destino em expansão, com Felipe Gremelmaier
- Horário: 18h30min
- Local: Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição
- Ingressos: Inscrições são limitadas e devem ser feita pelo (54) 99383-9562
11 de setembro (quinta-feira)
Conquista Tchê!
- Horário: 8h30min às 18h30min
- Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul
12 de setembro (sexta-feira)
Exposição da Cattleya intermedia
- Horário: 8h às 18h
- Local: Pavilhões da Festa da Uva
Conquista Tchê!
- Horário: 9h às 17h30min
- Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul
13 de setembro (sábado)
Conquista Tchê!
- Horário: 9h às 13h30min
- Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul
Festa do Cinquentenário de Nossa Senhora da Pietá
- Horário: 17h
- Local: Igreja São Pelegrino
Festival da Polenta
- Horário: 19h30min
- Local: Cocanha Gastronomia, na Rua Pedro Tomasi, 1553, bairro Cristo Redentor,
- Ingressos: Os ingressos custam R$95 e podem ser adquridos no Sympla ou no (54) 98429-2155
14 de setembro (domingo)
Jogo de Softbol: Caxias do Sul x seleção Gaúcha
- Horário: 13h30min
- Local: Centro Esportivo Municipal Antônio Barroso Filho
Bazar Criativo: Edição Especial
- Horário: 14h às 18h
- Local: Rua Padre Gerônimo Rossi, 155, bairro Ana Rech
15 de setembro (segunda-feira)
Sessão de cinema - Documentário "Legado Italiano"
- Horário: às 9h e às 14h30min
- Local: Centro de Cultura Ordovás
- Ingressos: Livre acesso conforme a disponibilidade de ingressos, retirados no dia do filme, na bilheteria do local
Seminário Diálogos em Turismo: Roteiros e Tendências
- Horário: a partir das 13h30min
- Local: Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição
- Ingressos: Inscrições ocorrem neste link.
16 de setembro (terça-feira)
XXII Seminário ANPTUR e X CLAIT
- 16 a 19 de setembro
- Local: UCS - Campus Sede, na Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130
- Evento exclusivo para acadêmicos
Encontro para revisão do Plano Municipal do Turismo
- Horário: 8h30min
- Local: Tri Hotel Executive Caxias do Sul, na Rua Garibaldi, 153, no Centro
- Ingressos: Inscrições ocorrem neste link.
17 de setembro (quarta-feira)
Divulgação dos produtos turísticos
- Horário: 10h às 16h
- Local: Prefeitura de Caxias do Sul
Inauguração do espaço institucional Curta Caxias
- Horário: 14h30min
- Local: Shopping Villagio Caxias
18 de setembro (quinta-feira)
Networking e famtour: Conecta Caxias ao RS
- Local: Shopping Villagio Caxias
- Evento exclusivo para agências e operadoras turísticas
19 a 21 de setembro
Festival R'Evolução
- Horário: manhã e tarde
- Local: Escola Estadual Santa Catarina, na Rua Matteo Gianella, 1160, bairro Santa Catarina
- Livre acesso
20 de setembro (sábado)
- Horário: 14h30min
- Local: Rua Sinimbu
- Livre acesso