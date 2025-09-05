Valorizando a cultura, paisagens e a hospitalidade, Semana Municipal do Turismo se inicia na próxima semana, em Caxias do Sul 

As atividades vão ocorrer em vários locais de Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

A Semana Municipal do Turismo (Semtur), em Caxias do Sul, ocorrerá a partir da próxima segunda-feira (8) e seguirá até 18 de setembro. Valorizando a cultura, paisagens e a hospitalidade, a programação movimenta a cidade com diversas atividades, como cinema e debates, gastronomia e turismo rural, seminários, passeios de cicloturismo e bazar criativo.

Instituída pela Lei nº 7.179, de 3 de setembro de 2010, a ação, realizada pela Semtur, ocorre anualmente durante o mês de setembro, no qual é celebrado o Dia Mundial do Turismo. Durante o período, são desenvolvidas atividades que envolvem temas relevantes para a área e para o trade turístico.

Neste ano, a programação iniciará com a exibição do documentário "Legado Italiano", nesta segunda-feira (8), às 9h e às 14h30min, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, na Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo. O evento é livre acesso, conforme a disponibilidade de ingressos, que podem ser retirados no dia do filme, na bilheteria local. A classificação indicativa é 12 anos.

Na quarta-feira (10), às 10h30min, ocorrerá o painel "Caxias do Sul para o mundo: um destino em expansão", com o secretário de Turismo Felipe Gremelmaier, no Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo telefone (54) 99383-9562. No sábado (13), às 19h30min, no Cocanha Gastronomia, será realizad a 2ª edição do Festival da Polenta. Os ingressos custam R$ 95 e podem ser adquridos no Sympla ou no (54) 98429-2155.

Já no domingo (14) ocorrerá o Bazar Criativo, das 14h às 18h, na Rua Padre Gerônimo Rossi, 155, bairro Ana Rech. Na segunda-feira (15), o Quinta São Luiz será palco do Seminário Diálogos em Turismo: Roteiros e Tendências, com atividades a partir das 13h30min. As inscrições ocorrem neste link.

Mais informações no perfil oficial da Secretaria Municipal do Turismo.

Confira a programação completa:

6 de setembro (sábado)

Mercado Comunitário de Galópolis

Horário: 11h às 18h

11h às 18h Local: Praça de Galópolis

Praça de Galópolis Livre acesso

8 de setembro (segunda-feira)

Sessão de cinema - Documentário "Legado Italiano"

Horário: às 9h e às 14h30min

às 9h e às 14h30min Local: Centro de Cultura Ordovás

Centro de Cultura Ordovás Ingressos: Livre acesso conforme a disponibilidade de ingressos, retirados no dia do filme, na bilheteria do local

Reunião-almoço na CIC: Abertura da Semana do Turismo

Horário: 12h

12h Local: CIC, na Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, bairro Jardim América

CIC, na Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, bairro Jardim América Ingressos: Inscrições pelo site CIC Caxias

9 de setembro (terça-feira)

Turismo Rural em Pauta: Como transformar Caxias do Sul em um destino turístico de sucesso

Horário: 18h30min às 20h30min

18h30min às 20h30min Local: Hotel Murialdo em Fazenda Souza

10 de setembro (quarta-feira)

Caxias do Sul para o mundo: um destino em expansão, com Felipe Gremelmaier

Horário: 18h30min

18h30min Local: Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição

Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição Ingressos: Inscrições são limitadas e devem ser feita pelo (54) 99383-9562

11 de setembro (quinta-feira)

Conquista Tchê!

Horário: 8h30min às 18h30min

8h30min às 18h30min Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul

12 de setembro (sexta-feira)

Exposição da Cattleya intermedia

Horário: 8h às 18h

8h às 18h Local: Pavilhões da Festa da Uva

Conquista Tchê!

Horário: 9h às 17h30min

9h às 17h30min Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul

13 de setembro (sábado)

Conquista Tchê!

Horário: 9h às 13h30min

9h às 13h30min Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul

Festa do Cinquentenário de Nossa Senhora da Pietá

Horário: 17h

17h Local: Igreja São Pelegrino

Festival da Polenta

Horário: 19h30min

19h30min Local: Cocanha Gastronomia, na Rua Pedro Tomasi, 1553, bairro Cristo Redentor,

Cocanha Gastronomia, na Rua Pedro Tomasi, 1553, bairro Cristo Redentor, Ingressos: Os ingressos custam R$95 e podem ser adquridos no Sympla ou no (54) 98429-2155

14 de setembro (domingo)

Jogo de Softbol: Caxias do Sul x seleção Gaúcha

Horário: 13h30min

13h30min Local: Centro Esportivo Municipal Antônio Barroso Filho

Bazar Criativo: Edição Especial

Horário: 14h às 18h

14h às 18h Local: Rua Padre Gerônimo Rossi, 155, bairro Ana Rech

15 de setembro (segunda-feira)

Sessão de cinema - Documentário "Legado Italiano"

Horário: às 9h e às 14h30min

às 9h e às 14h30min Local: Centro de Cultura Ordovás

Centro de Cultura Ordovás Ingressos: Livre acesso conforme a disponibilidade de ingressos, retirados no dia do filme, na bilheteria do local

Seminário Diálogos em Turismo: Roteiros e Tendências

Horário: a partir das 13h30min

a partir das 13h30min Local: Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição

Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição Ingressos: Inscrições ocorrem neste link.

16 de setembro (terça-feira)

XXII Seminário ANPTUR e X CLAIT

16 a 19 de setembro

Local: UCS - Campus Sede, na Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130

UCS - Campus Sede, na Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 Evento exclusivo para acadêmicos

Encontro para revisão do Plano Municipal do Turismo

Horário: 8h30min

8h30min Local: Tri Hotel Executive Caxias do Sul, na Rua Garibaldi, 153, no Centro

Tri Hotel Executive Caxias do Sul, na Rua Garibaldi, 153, no Centro Ingressos: Inscrições ocorrem neste link.

17 de setembro (quarta-feira)

Divulgação dos produtos turísticos

Horário: 10h às 16h

10h às 16h Local: Prefeitura de Caxias do Sul

Inauguração do espaço institucional Curta Caxias

Horário: 14h30min

14h30min Local: Shopping Villagio Caxias

18 de setembro (quinta-feira)

Networking e famtour: Conecta Caxias ao RS

Local: Shopping Villagio Caxias

Shopping Villagio Caxias Evento exclusivo para agências e operadoras turísticas

19 a 21 de setembro

Festival R'Evolução

Horário: manhã e tarde

manhã e tarde Local: Escola Estadual Santa Catarina, na Rua Matteo Gianella, 1160, bairro Santa Catarina

Escola Estadual Santa Catarina, na Rua Matteo Gianella, 1160, bairro Santa Catarina Livre acesso

20 de setembro (sábado)