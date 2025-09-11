Unidades básicas de saúde de Farroupilha vão abrir neste sábado

As unidades básicas de saúde (UBSs) dos bairros Primeiro de Maio, São José, Monte Pasqual, Industrial, América, Medianeira, Cinquentenário, Belvedere e Cruzeiro, em Farroupilha, terão atendimento neste sábado (13). Apenas os postinhos da Vila Esperança e do Burati não abrirão. Os atendimentos precisam ser agendados previamente diretamente com a unidade interessada.

Conforme a prefeitura de Farroupilha, o horário será das 8h às 12h, com atendimento médico e das especialidades de fisioterapia, odontologia, psicologia e enfermagem. Além disso, haverá coleta de testes preventivos. Já a unidade móvel de saúde estará no Largo Carlos Fetter, onde ocorre os Festejos Farroupilhas, no mesmo horário.

As consultas que ocorreriam na UBS Central serão realizadas junto ao Centro de Saúde, para onde os atendimentos foram deslocados durante as obras de reforma do espaço. Já os atendimentos odontológicos serão realizados no bairro Primeiro de Maio I, na unidade localizada na Rua Antônio Sachet.

A Farmácia de Todos, que atende ao lado da prefeitura (Rua Tomas Edson, 527), também terá atendimento neste sábado, das 8h30min às 12h30min, para a retirada de medicamentos.

As ações realizadas neste sábado fazem parte do programa chamado Sábado do Trabalhador, que consiste na oferta de consultas e procedimentos médicos em um sábado por mês, com temas diferentes. Neste mês, o foco será a saúde mental, com uma programação voltada à saúde da mulher durante a gestação e o período puerpério.

Confira o telefone das UBSs para agendamento: