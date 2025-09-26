Troca Solidária da Codeca ocorre em 12 bairros de Caxias do Sul neste sábado

A ação acontece sempre nos sábados, de forma itinerante André Vidmann/Codeca / Divulgação

A última edição de setembro do programa Troca Solidária da Codeca acontece neste sábado (27) em 12 bairros e loteamentos de Caxias do Sul.

Por meio do programa, a cada 4 quilos de resíduos seletivos doados, o participante recebe 1 quilo de hortifrutigranjeiros. O limite é de 15 quilos por família. A ação acontece sempre nos sábados, de forma itinerante.

Neste mês já foram beneficiadas 2.618 famílias que entregaram 76 toneladas de materiais seletivos, gerando a distribuição de 19 toneladas de hortifrutigranjeiros.

Cronograma

Sábado – 27 de setembro