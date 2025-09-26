Troca Solidária da Codeca ocorre em 12 bairros de Caxias do Sul neste sábado

A última edição de setembro do programa Troca Solidária da Codeca acontece neste sábado (27) em 12 bairros e loteamentos de Caxias do Sul.
Por meio do programa, a cada 4 quilos de resíduos seletivos doados, o participante recebe 1 quilo de hortifrutigranjeiros. O limite é de 15 quilos por família. A ação acontece sempre nos sábados, de forma itinerante.
Neste mês já foram beneficiadas 2.618 famílias que entregaram 76 toneladas de materiais seletivos, gerando a distribuição de 19 toneladas de hortifrutigranjeiros.
Cronograma
Sábado – 27 de setembro
- 8h às 9h – Tijuca: Rua Antônio Hofman, esquina com Rua Antônio Rossato.
- 8h às 9h – Serrano: Rua Olinda Blauth.
- 10h às 11h – Vale da Esperança/Reolon: Rua Adyles dos Santos (Centro Comunitário).
- 10h às 11h – Cânyon: Rua dos Torneadores.
- 10h às 11h – Fátima Baixo: Rua Clementina Grasselli, esquina Avenida Dr. Mário Lopes.
- 14h às 15h – Monte Carmelo: Rua Pajé, esquina Rua Francisco Beltrão de Queiroz.
- 14h às 15h – Vila Lobos: Rua das Esmeraldas, esquina Rua dos Diamantes.
- 14h às 15h – Mariani: Rua Vergínia Botini Reuse (Centro Comunitário).
- 16h às 17h – Aeroporto: Rua Flávio Chaves, esquina Rua Albano Caberlon.
- 16h às 17h – São Caetano: Rua Gécio Alves de Oliveira, esquina Rua Giovanni Borgo.
- 16h às 17h – São Gabriel: Rua Aida Esther da Rosa Del Canalle (Centro Comunitário).