Trio de soberanas da Fecouva 2026, em Otávio Rocha, é eleito

Completam a corte as princesas Karina Calgaro e Tainara Molon. Gabriel Campos / Divulgação

A rainha da 15ª Festa Colonial da Uva e 5ª Festa do Moranguinho de Otávio Rocha, no município de Flores da Cunha, é Maísa Molon, 22 anos. O desfile para escolha das soberanas da Fecouva 2026 ocorreu no sábado (13), no Grêmio Esportivo Otávio Rocha.

Leia Mais Saiba quem são as candidatas a rainha e princesas da Fecouva 2026

A eleita líder da corte representa o Roteiro Otávio Rocha Vila Colonial e Transportes Molon. Completam o trio as princesas Karina Calgaro, 21, apoiada pela Comunidade Travessão Carvalho, Arlindo Morango e Fruti Nostri, e Tainara Molon, 23, parceira do SER Duque de Caxias da Comunidade Linha 60, Vinícola Halberth e Formatto 3D.

A nova corte recebeu flores da rainha da Festa Nacional da Uva 2026, Elisa dos Santos Pereira D'Mutti, e das princesas Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin Da Silva. O ato homenageou a primeira Fecouva, de 1966, em que a rainha daquela edição, Terezinha Slaviero, foi coroada pela rainha da Festa da Uva de 1965, Ana Celli.

A torcida de Tainara Molon foi a escolhida com melhor desempenho nos quesitos criatividade, originalidade, animação, participação e respeito.

Além do desfile, o evento marcou o lançamento da música tema da festa. Gabriel Campos / Divulgação

O corpo de jurados foi composto por sete avaliadores: a doutora em agronomia Andrea Rossi; o turismólogo Ênio Martins; a rainha da Fenavindima 2007, Fabiane Veadrigo; o designer de moda Leonardo Ziliotto; a bacharel em filosofia, ciências e letras Magda Corsetti Torresini; a jornalista e vereadora de Caxias do Sul Marisol Santos; e a rainha da Festa Nacional da Uva 2022, Priscila Zanol.

Além do desfile, o evento marcou o lançamento da música tema da festa, composta por Ivo Gasperin, Joel Viana e Ricardo Bacana Vignatti, e interpretada por Patrícia Viana.