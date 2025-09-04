Trânsito é liberado provisoriamente na Rua Professora Viero, no bairro Madureira, em Caxias

A Rua Professora Viero, no bairro Madureira, em Caxias do Sul, está totalmente liberada para o trânsito, de forma provisória, informa o Samae. Os trabalhos de implantação da rede de esgotamento sanitário foram suspensos devido à chuva e serão retomados na próxima semana.
A Rua Francisco Vitti têm acesso liberado somente para moradores. Nesta sexta-feira (5), a Construtora CFO planeja fazer a limpeza da via, após a explosão de rochas na quarta-feira (3). Uma nova detonação está prevista para semana que vem.
A Rua Professora Viero será aberta novamente, no trecho entre a Francisco Vitti e a General Arcy da Rocha Nóbrega, para a implantação a rede. A previsão é de que seja necessário apenas bloqueio parcial, mas com momentos pontuais de interdição total durante a execução dos trabalhos. Somente após a conclusão dos trabalhos haverá a reposição definitiva do calçamento.
A obra, realizada pela Construtora CFO, faz parte da construção de 16.482 metros de redes coletoras nos bairros Jardim América, Madureira e Universitário, que levarão os efluentes da região à Estação de Tratamento Tega. O objetivo é elevar os índices de coleta e tratamento de esgoto em Caxias do Sul.