Trânsito é liberado provisoriamente na Rua Professora Viero, no bairro Madureira, em Caxias

A Professora Viero será aberta novamente no trecho entre a Francisco Vitti e a General Arcy da Rocha Nóbrega. Vitória Magalhães / Divulgação

A Rua Professora Viero, no bairro Madureira, em Caxias do Sul, está totalmente liberada para o trânsito, de forma provisória, informa o Samae. Os trabalhos de implantação da rede de esgotamento sanitário foram suspensos devido à chuva e serão retomados na próxima semana.

A Rua Francisco Vitti têm acesso liberado somente para moradores. Nesta sexta-feira (5), a Construtora CFO planeja fazer a limpeza da via, após a explosão de rochas na quarta-feira (3). Uma nova detonação está prevista para semana que vem.

A Rua Professora Viero será aberta novamente, no trecho entre a Francisco Vitti e a General Arcy da Rocha Nóbrega, para a implantação a rede. A previsão é de que seja necessário apenas bloqueio parcial, mas com momentos pontuais de interdição total durante a execução dos trabalhos. Somente após a conclusão dos trabalhos haverá a reposição definitiva do calçamento.