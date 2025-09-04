Geral

Trânsito é liberado provisoriamente na Rua Professora Viero, no bairro Madureira, em Caxias

Obras de implantação da rede de esgotamento sanitário foram suspensas devido à chuva e serão retomados na próxima semana

