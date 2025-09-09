Tipos de psicoterapia: como escolher entre cognitivo-comportamental, psicanálise e humanista

loreanto / stock.adobe.com

Cognitivo-comportamental, psicanálise e humanista são alguns dos tipos de psicoterapia existentes e disponíveis para acompanhamento com profissionais da psicologia. Mas, de que forma saber qual o melhor tipo para cada situação e paciente?

Segundo a professora da UCS e mestre em Psicologia Karen Cristina Rech Braun, cada abordagem tem a própria maneira de entender o ser humano e conduzir o processo terapêutico. Algumas são mais focadas em compreender o passado, outras mais focadas no presente. Algumas têm tarefas mais estruturadas, outras priorizam mais a escuta e a reflexão.

— É bastante comum que uma pessoa se sinta mais confortável em uma abordagem do que em outra. O mais importante é que a relação terapêutica, paciente-terapeuta, seja de confiança e de acolhimento. Então, o vínculo, muitas vezes, é o fator mais importante para um bom processo terapêutico — explica.

De acordo com Karen, o paciente precisa estar atento se o formato da psicoterapia faz sentido para si mesmo. Ou seja, se prefere um tratamento mais prático, mais reflexivo, de mais escuta, ou se pretende seguir por um tempo mais longo de tratamento.

— Algumas pessoas optam por uma linha de tratamento de psicoterapia mais prática, mais diretiva. Outras preferem um espaço mais aberto, reflexivo, e que seja um espaço em que ela se sinta ouvida, acolhida pelo terapeuta. O melhor é que ela busque algo que se ajuste às necessidades que ela tem naquele momento de vida em que busca pela psicoterapia — afirma.

Qual terapia faz mais sentido para mim?

Cognitivo-comportamental

A Terapia Cognitivo-Comportamental, também conhecida como TCC, surgiu na década de 1960, criada pelo psiquiatra Aaron Beck.

Na prática, ela ajuda a pessoa a identificar padrões de pensamento e de comportamento disfuncionais que contribuem para o sofrimento emocional. Com base nisso, ajuda a desenvolver ferramentas de enfrentamento para lidar com o desafio.

— É uma forma de psicoterapia que ajuda a pessoa a entender como os pensamentos vão influenciar a forma como ela se sente e como ela se comporta. A ideia geral é que, muitas vezes, a forma como se interpretam as situações geram mais sofrimento do que a situação em si. E, na prática, funciona com o paciente e o terapeuta trabalhando juntos para identificar esses padrões de pensamento e comportamento disfuncionais e buscar formas mais saudáveis de lidar com isso — explica a professora.

Essa é uma terapia prática, utilizando técnicas e exercícios que auxiliam na resolução de problemas, no desenvolvimento de novas habilidades, na remissão de sintomas e no desenvolvimento da pessoa como um todo.

Psicanálise

Criada por Sigmund Freud, esse tipo de psicoterapia trabalha uma abordagem que apresenta um olhar mais profundo sobre o inconsciente.

Na abordagem da psicanálise, as atitudes e sentimentos estão, em maior parte, no campo do inconsciente. Nessa terapia, o paciente é conduzido a olhar sobre si mesmo, assumindo responsabilidades pelas suas próprias atitudes, o que permitirá que ele tenha autonomia para, aos poucos, lidar com suas próprias questões.

— É um tipo de psicoterapia aprofundada que foca no inconsciente para promover o autoconhecimento e resolver conflitos internos, dentro de um ambiente seguro. Esse método de psicoterapia busca o autoconhecimento e também a compreensão de emoções, sentimentos, padrões de comportamento, incluindo desejos, medos, traumas, que de alguma forma influenciam o comportamento e a vida emocional de cada indivíduo — aponta Karen.

Terapia humanista

Nesse tipo de psicoterapia, o terapeuta atua como um facilitador ajudando o paciente a explorar seus sentimentos e pensamentos. O foco está no autoconhecimento e crescimento pessoal, sendo o paciente o centro do processo e responsável por encontrar suas próprias soluções.

— Ela parte da ideia de que todo ser humano tem, dentro de si, um potencial de crescimento e autorrealização. Mas que, muitas vezes, fica bloqueado por dificuldades, medos, ou por pressões externas. O foco está no que a pessoa sente e vive no momento, inclusive no momento dos encontros terapêuticos — explica.

Por isso, a relação terapêutica é bastante importante para que o processo terapêutico ocorra, de fato. Conforme a professora, a relação deve ser pautada por empatia, aceitação incondicional e autenticidade.