Temporal causa danos em telhados de casas, em Guaporé

A chuva que cai sobre o Estado desde o sábado (20) provocou estragos em ao menos cinco municípios gaúchos, incluindo a Serra, segundo a Defesa Civil Estadual.
O levantamento mais recente, da manhã deste domingo (21), indica que três casas tiveram danos nos telhados em Guaporé. Uma rede de alta tensão foi danificada com a queda de uma árvore. Lonas foram distribuídas e houve o isolamento da rede, até a chegada da concessionária de energia elétrica.
Em Carlos Barbosa, segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários do município, a queda de uma árvore bloqueou o acesso principal à comunidade de Cinco Alto da Boa Vista, atingindo a fiação elétrica. A concessionária de energia foi acionada para desligar a rede.
De acordo com a Climatempo, o domingo será de tempo instável na Serra, com chance de temporal com raios. A previsão é de que a chuva enfraqueça somente a partir da tarde de segunda-feira (22). O frio retornará e as temperaturas mínimas podem ser registradas no período da noite.