Temperaturas baixas e sem chuva: veja como será o clima na Serra no final de semana

Será necessário se agasalhar neste final de semana na Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O frio que voltou à Serra nesta sexta-feira (5) deve continuar na região até, pelo menos, o início da próxima semana. Por isso, prepare o agasalho: as temperaturas mínimas ficam entre 4º e 8º em Caxias do Sul.

Neste sábado (6), o tempo será firme em todo o Rio Grande do Sul. A Serra deve ter um dia marcado pela nebulosidade. A massa de ar frio que atua sobre o RS favorece as temperaturas mais baixas, especialmente ao amanhecer. O frio se mantém durante o dia.

O domingo (7) também será de tempo seco. No entanto, o sol deve aparecer entre nuvens. Conforme a Climatempo, o dia começa mais nublado, com frio pela manhã. Durante a tarde, as temperaturas continuam amenas.

A próxima semana deve começar com chuva, principalmente no final da tarde de segunda-feira (8). O motivo é a atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai, que direciona a umidade da Amazônia para a Região Sul. Esse fenômeno causa temporais por todo o Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, um ciclone extratropical vai se formar na costa, dando origem a uma nova frente fria.

Confira a previsão para os próximos dias

Caxias do Sul

Sábado (6): máxima de 11º e mínima de 4º;

máxima de 11º e mínima de 4º; Domingo (7): máxima de 19º e mínima de 8º;

máxima de 19º e mínima de 8º; Segunda-feira (8): máxima de 18º e mínima de 14º;

Bento Gonçalves

Sábado (6): máxima de 12º e mínima de 4º;

máxima de 12º e mínima de 4º; Domingo (7): máxima de 20º e mínima de 8º;

máxima de 20º e mínima de 8º; Segunda-feira (8): máxima de 18º e mínima de 14º;

Gramado