Sol no sábado, chuva no domingo: veja como fica o tempo na Serra no primeiro final de semana da primavera

Segundo a Climatempo, termômetros devem se manter estáveis, mantendo a sensação de frio pelo menos até segunda. Ulisses Castro / agência RBS

O primeiro final de semana da primavera será de clima instável na Serra. Nesta sexta-feira (26), o dia amanheceu gelado na região. Segundo a Climatempo, Vacaria registrou 6,3ºC, a menor temperatura do Estado. O dia será marcado por sol entre poucas nuvens. À tarde, mesmo com a presença do sol, os termômetros não sobem muito. Em Caxias do Sul, a máxima será de 21ºC,

O sábado (27) promete tempo firme, com sol entre nuvens e temperaturas amenas, embora o frio ainda marque presença nas primeiras horas do dia. A mínima em Caxias do Sul será de 10ºC; já a máxima pode chegar aos 23ºC. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 11ºC e 24ºC.

Já o domingo (28) será de mudanças: o tempo vira e há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora, com maior intensidade entre a madrugada e a manhã. Mesmo com a instabilidade, os termômetros devem se manter estáveis, mantendo a sensação de frio ao longo do dia. Em Caxias do Sul, a mínima será de 13ºC e a máxima deve chegar aos 19ºC.