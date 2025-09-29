Sol, chuva, nebulosidade e umidade: semana será marcada por instabilidade na Serra

A semana começa com tempo firme e sol predominando na Serra, mas, conforme a Climatempo, a partir de terça-feira (30), áreas de instabilidade avançam sobre a região, trazendo chuva e aumento da nebulosidade.

A primeira semana da primavera foi marcada pelas temperaturas mais baixas no amanhecer e aumentando gradativamente ao longo do dia. Nesta semana, as temperaturas tendem a ser mais amenas nas primeiras horas da manhã.

A segunda-feira (29) começou com temperaturas baixas na Serra. Vacaria registrou a menor temperatura do RS: 5,6ºC. Ao longo do dia, o tempo volta a ficar firme, com o sol aparecendo entre nuvens. As temperaturas sobem um pouco à tarde em comparação ao domingo (28). Em Caxias do Sul, pode chegar aos 24ºC.

Na terça-feira (30), a instabilidade retorna à região serrana. De acordo com a Climatempo, será um dia com presença de muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento, podendo variar de moderada a forte intensidade. As temperaturas permanecem mais amenas no período da tarde. Em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, a mínima será de 15ºC e a máxima de 21ºC.

Na quarta (1º), pode chover pela manhã, com o céu um pouco mais encoberto na Serra, diminuindo as instabilidades com o passar das horas. Na maioria dos municípios da região, os termômetros variam entre 16ºC e 19ºC ao longo do dia.