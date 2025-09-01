Geral

Síndico de condomínio em Farroupilha é condenado à prisão por extorsão e ameaças a moradores

Pena de Alexandre da Costa, 47 anos, é de 35 anos. Já o subsíndico do mesmo condomínio, identificado como Fábio Viana Farias, 45, foi condenado a dez anos de prisão

Bruno Tomé

