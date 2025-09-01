Síndico de condomínio em Farroupilha é condenado à prisão por extorsão e ameaças a moradores

Síndico foi preso preventivamente em 2022, durante operação da Polícia Civil. Milena Schafer / agencia RBS

Acusado de extorquir e ameaçar moradores de um condomínio em Farroupilha, Alexandre da Costa, 47 anos, foi condenado a mais de 35 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça no fim de agosto. Ele era o síndico de um residencial localizado no bairro Monte Pascoal, com cerca de 1,2 mil moradores.

O síndico era acusado, principalmente, por comandar um esquema de fornecimento clandestino de água. Segundo o Ministério Público (MP), ele fazia cobranças indevidas aos moradores e também ameaças. Costa teria obtido quase R$ 300 mil com o esquema, de acordo com o processo.

O esquema contava com a cooperação do subsíndico, Fábio Viana Farias, 45, que também foi condenado. A pena de Farias é de cerca de dez anos de prisão. O subsíndico não foi denunciado por situações como ameaça e apropriação indevida de valores — crimes que Costa também respondeu.

A dupla também deve fazer o pagamento de multas, conforme a Justiça. O síndico foi condenado ao pagamento de 183 dias-multa na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente no tempo do caso, em 2022 (cerca de R$ 7,3 mil). Enquanto o subsíndico foi condenado ao pagamento de 39 dias-multa na razão de 1/30 do salário-mínimo (cerca de R$ 1,5 mil).

Caso foi revelado em 2022

A investigação da Polícia Civil envolvendo o síndico e o subsíndico iniciou em 2021. Conforme a denúncia do Ministério Público (MP), Costa teria cobrado dos moradores valores indevidos referente ao consumo de água e ameaçado deixar sem o abastecimento aqueles que não fizessem o pagamento.

O esquema, como aponta a investigação, passaria por um fornecimento clandestino de água, a partir da instalação de um poço artesiano, inicialmente voltado a um dos conjuntos do condomínio, com 320 moradores. Segundo a denúncia, a dupla teria obtido de forma indevida o valor de quase R$ 300 mil com o esquema.

A denúncia do MP relata que houve também situações de constrangimento, em que o síndico teria proibido que os moradores tomassem banho ou lavassem roupas. Para isso, Costa faria ameaças de cobranças de multas.

O processo relata também que o síndico ameaçaria os moradores de agressão. Ao mesmo tempo, segundo o Ministério Público, entre 2015 e 2022, período em que Costa teria a função de síndico, o acusado teria falsificado assinaturas de moradores para ter a representação de votos nas assembleias.

De acordo com a investigação, Costa teria também criado uma empresa de zeladoria, portaria e limpeza após ter assumido a função de síndico. Ele também tinha uma empresa de vigilância.

Contrapontos

Em contato com a defesa do Sr. Alexandre da Costa, o escritório Andersson Vieira Advocacia Criminal informou que será interposto recurso de apelação contra a sentença condenatória.

A defesa esclareceu, ainda, que quanto às demais questões relativas ao processo, os advogados se resguardam ao sigilo profissional e que eventuais manifestações ocorrerão exclusivamente nos autos.