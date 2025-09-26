Geral

Tradicionalismo
Notícia

Sindicato promove a 5ª Cavalgada dos Metalúrgicos e Metalúrgicas, neste sábado, em Caxias do Sul

Cerca de 200 pessoas vão participar do evento, que celebra as atividades do mês dos Festejos Farroupilhas

Pioneiro

