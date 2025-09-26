Sindicato promove a 5ª Cavalgada dos Metalúrgicos e Metalúrgicas, neste sábado, em Caxias do Sul

Cavalgada percorrerá ruas dos bairros Lourdes, Exposição, Pio X, Santa Catarina, São José, Centenário e Fátima, além da Estrada Adolfo Randazzo. Divulgação / Divulgação

Ainda em clima da Semana Farroupilha, o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul promvoe neste sábado (27) a 5ª Cavalgada dos Metalúrgicos e Metalúrgicas.

A saída será na Vila Poliesportiva da Universidade de Caxias do Sul (UCS), às 8h30min. O grupo percorrerá um trajeto de 15 quilômetros, passando por ruas dos bairros Lourdes, Exposição, Pio X, Santa Catarina, São José, Centenário e Fátima, além da Estrada Adolfo Randazzo.

Após as atividades, a programação segue na sede campestre do sindicato, com almoço campeiro e atração musical de Wagner Nunes & Família.

No evento, Auri de Oliveira, Célia Noronha, Marcelo Brandalise e Silvana Soares serão homenageados com o Troféu Vilson Fontes, por se destacarem no tradicionalismo.