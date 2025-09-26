Sindicato promove a 5ª Cavalgada dos Metalúrgicos e Metalúrgicas, neste sábado, em Caxias do Sul

Ainda em clima da Semana Farroupilha, o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul promvoe neste sábado (27) a 5ª Cavalgada dos Metalúrgicos e Metalúrgicas.
A saída será na Vila Poliesportiva da Universidade de Caxias do Sul (UCS), às 8h30min. O grupo percorrerá um trajeto de 15 quilômetros, passando por ruas dos bairros Lourdes, Exposição, Pio X, Santa Catarina, São José, Centenário e Fátima, além da Estrada Adolfo Randazzo.
Após as atividades, a programação segue na sede campestre do sindicato, com almoço campeiro e atração musical de Wagner Nunes & Família.
No evento, Auri de Oliveira, Célia Noronha, Marcelo Brandalise e Silvana Soares serão homenageados com o Troféu Vilson Fontes, por se destacarem no tradicionalismo.
Neste mês de setembro são comemorados os Festejos Farroupilhas, que tiveram o ponto alto no dia 20, Dia do Gaúcho, quando houve o Desfile Farroupilha no Centro, além do Acampamento Farroupilha, que durou alguns dias nos pavilhões da Festa da Uva.