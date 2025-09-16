Geral

Saúde mental
Notícia

Setembro Amarelo: estudantes de Caxias do Sul refletem sobre gatilhos e estratégias de bem-estar

A partir de palestras e dinâmicas, estudantes do 6º do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio, são preparados para compreender seus sentimentos e fatos que podem desencadear sentimentos nocivos. Famílias e professores foram inclusos nas ações do Colégio São José como forma de preparar a comunidade escolar para lidar com problemas de saúde mental entre crianças e jovens 

Tamires Piccoli

