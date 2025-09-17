Geral

Educação midiática 
Notícia

Seminário sobre proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital chega a Caxias do Sul  

Comitiva do departamento de Direitos na Rede de Educação Midiática esteve na cidade para apresentar a publicação “Crianças, Adolescentes e Telas: Guia para Usos de Dispositivos Digitais”. Documento apresenta orientações para famílias, professores e profissionais da saúde sobre como conduzir a utilização de celulares e redes sociais, além de apoiar crianças e adolescentes com problemas relacionados ao uso 

Tamires Piccoli

