Seminário sobre proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital chega a Caxias do Sul  

Documento elaborado por sete ministérios orienta escolas e famílias sobre como conduzir o uso de celulares e acesso às redes sociais por crianças e jovens. Jelena Stanojkovic / stock.adobe.com

Quanto tempo uma criança pode ficar com o celular? E os pais, o que devem fazer se suspeitarem que os filhos estão expostos a alguma ameaça no ambiente digital? Essas são algumas perguntas que uma comitiva do Governo Federal veio responder a secretários municipais de Educação, coordenadores pedagógicos, representantes de diretorias regionais de Educação, além de entidades e agentes da área da saúde, em Caxias do Sul.

O encontro ocorre na tarde desta quarta-feira (17), no plenário da Câmara de Vereadores. Quem coordenou a fala foi o diretor do departamento de Direitos na Rede de Educação Midiática, David Almansa. Na oportunidade, o representante do Governo Federal apresentou, oficialmente, a publicação “Crianças, Adolescentes e Telas: Guia para Usos de Dispositivos Digitais”.

Elaborado por sete ministérios, o guia trata dos reflexos do uso de telas por crianças e adolescentes e os perigos das redes sociais para esse público. Com aspectos ligados a saúde, assistência social, educação, segurança, justiça, direitos humanos e comunicação, o guia servirá de referência para políticas públicas.

— Tudo começou com uma pesquisa, na qual ouvimos pais, professores e as próprias crianças e adolescentes. Participaram o Instituto Alana, em parceria com a embaixada do Reino Unido e profissionais contratados através da Unesco. Foram quase três anos de trabalho para chegar a esse guia — destaca Almansa.

Apesar de ter sido lançado em março, o guia tem sido divulgado entre os Estados nos meses seguintes, sendo Brasília a primeira cidade a sediar eventos sobre o tema. Após passagem pelo RS, que conta com eventos em Pelotas e Porto Alegre, o grupo segue para o Piauí.

As orientações que o guia traz

De forma geral, o documento apresenta diretrizes para promover o uso consciente e saudável de telas e dispositivos digitais entre crianças e adolescentes. Para isso, uma série de recomendações são listadas, tendo as escolas e famílias como os públicos-alvos. Confira algumas das orientações:

Crianças de até dois anos não devem ter acesso a telas;

Adolescentes não devem ter acesso a redes sociais antes dos 12 anos;

Famílias devem discutir sobre o momento que crianças e adolescentes devem receber um celular;

Uso das telas e das redes sociais devem ser acompanhados por adultos;

Famílias ou professores devem conversar com crianças e jovens sobre os conteúdos acessados;

O acesso às telas deve ser limitado a, no máximo, duas horas por dia.

O guia também sugere que famílias e professores fiquem atentos a sinais de problemas decorrentes do uso de celulares e de redes sociais. Entre os pontos de atenção estão a irritabilidade, o isolamento, a queda no desempenho escolar e as alterações no sono, que podem se manifestar.

Ainda há indicações de como proceder para proteger menores de idade que estejam em situação de risco. Os canais oficiais de denúncia apontados são o Disque 100, a Central de Atendimento à Mulher, pelo telefone 180, as unidades regionais do Ministério Público, as delegacias de polícia, a Brigada Militar e os conselhos tutelares.

O guia completo pode ser acessado neste link.

Educação midiática para alunos e famílias

Conforme Almansa, o conteúdo do guia será trabalhado no ano que vem em escolas de todo o país. O Conselho Nacional de Educação tornou obrigatória a adoção do conteúdo em escolas públicas e privadas, da educação básica ao Ensino Médio.

— Vai ser explicado o que é o algoritmo, o que são as diferentes mídias, como funciona o modelo de negócio das plataformas, quais são os critérios para se utilizar as redes sociais. Vamos ensinar a produzir conteúdos que não ofendam, que não ataquem a outra pessoa ou algum grupo étnico, religioso. Nosso intuito é formar alunos que usem a tecnologia e a comunicação em defesa da democracia e da boa informação — argumentou.

Diretor do departamento de Direitos na Rede de Educação Midiática, David Almansa. RBS TV / Reprodução

Ao mesmo tempo, o departamento trabalha em uma série de estratégias para levar as recomendações até os pais e responsáveis. Para isso, o conteúdo do guia será desdobrado em vídeos curtos de até um minuto, compartilhadas nas redes sociais do Governo Federal.