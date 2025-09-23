Geral

Conciliação
Notícia

Semana Nacional da Execução Trabalhista registra índice superior a 80% em acordos e R$ 1,9 milhão arrecadados em Caxias

Dados foram divulgados pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da cidade. Mutirão da Justiça do Trabalho realiza audiências extras para selar acordos entre as partes

Luca Roth

