Semana Nacional da Execução Trabalhista registra índice superior a 80% em acordos e R$ 1,9 milhão arrecadados em Caxias

Execução é a última etapa de um processo em que o trabalhador venceu a causa, contudo, a dívida não foi quitada de forma voluntária pelo empregador.

A 15ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, ocorrida entre a segunda (15) e a sexta-feira (19), atingiu a expectativa e rendeu um desempenho comemorado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Caxias do Sul.

Segundo a coordenadora e conciliadora do Cejusc local, Denise Bampi, foram realizadas 100 audiências, com índice superior a 80% em acordos. O resultado foi de R$ 1.964.815,00 arrecadados em favor dos reclamantes.

O mutirão anual da Justiça do Trabalho provoca a promoção de audiências extras para selar acordos entre as partes nas varas do trabalho e Cejuscs de todo o país. Esta edição pode ser vista como uma retomada por aqui, afinal, em 2024, a enchente impactou a ação.

Regimentalmente, a Semana da Execução Trabalhista é marcada para a terceira semana de setembro, o que implica em um dia a menos de audiências no RS em razão do feriado da Revolução Farroupilha, dia 20. Desta vez, a data caiu no sábado, ou seja, os cinco dias úteis foram de acordos.

— O Cejusc de Caxias teve a melhor semana da conciliação da sua história. De uma ação coletiva fizemos 24 processos, com 20 acordos. Houve a resolução de processos antigos, muitos com diversas tentativas de cobranças — exemplifica Denise.

A execução é a última etapa de um processo, quando a sentença não tem mais a possibilidade de recurso e o trabalhador venceu a causa, contudo, a dívida não foi quitada de forma voluntária pelo empregador. Caso não haja a audiência de conciliação, que permite parcelamento e até descontos no passivo, a Justiça do Trabalho pode solicitar bloqueio de contas e penhora de bens.