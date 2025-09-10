Semana Municipal da Juventude se inicia na próxima segunda, em Caxias

A 17ª Semana Municipal da Juventude de Caxias do Sul, promovida pela prefeitura, será realizada na próxima semana, entre os dias 15 e 19. A ação tem como objetivo promover a reflexão sobre assuntos da atualidade e com as vivências diárias dos jovens.
Os eventos serão realizados em escolas, espaços culturais, envolvendo rodas de conversa, oficinas, intervenções artísticas e debates sobre o universo digital, inclusão e cidadania jovem.
Entre os destaques da programação estão a 3ª Feira do Jovem Aprendiz e o Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha, que ocorrem nos dias 17 e 18 no Centro de Eventos da Festa da Uva.
Confira a programação
15 de setembro (segunda-feira)
Manhã – 9h30min
Abertura oficial da Semana da Juventude
Praça CEU (Rua Abel Postali, 1767)
Coordenadoria da Juventude e convidados
Tarde – 13h30min
Ação de Conscientização: Pintura do Banco Vermelho
Escola Estadual de Ensino Médio Victorio Webber
Rede de Proteção à Mulher
Tarde – 13h30min
Roda de Conversa: Uso Consciente das Redes Sociais
Escola Técnica de Caxias do Sul – ETCS
Academia das Redes Sociais
16 de setembro (terça-feira)
Manhã e Tarde – 9h e 13h30min
Visita Guiada: Jovens pela Vida – “Hemotur” (Hemocentro)
HEMOCS
Equipe técnica do HEMOCS, com alunos do Ensino Médio das escolas estaduais
Manhã – 8h
Palestra: “Super Poderes das Relações Humanas”
Colégio Imigrante
Juliani Neves (Pedagoga e Palestrante)
17 de setembro (quarta-feira)
Manhã e Tarde – 9h às 20h
3ª Feira do Jovem Aprendiz
Centro de Eventos – Pavilhões da Festa da Uva
Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha (empresas, instituições formadoras e órgãos governamentais)
18 de setembro (quinta-feira)
Manhã e Tarde – 9h às 18h
3ª Feira do Jovem Aprendiz
Centro de Eventos – Pavilhões da Festa da Uva
Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha (empresas, instituições formadoras e órgãos governamentais)
Manhã – 8h
Palestra: “Super Poderes das Relações Humanas”
Escola Estadual de Ensino Médio Província de Mendoza
Juliani Neves (Pedagoga e Palestrante)
Noite – 19h
Workshop: “Uso Saudável da Inteligência Artificial – Desafios e Oportunidades”
Uniftec – Ecoinovelabs
Equipe técnica da Unifetc
19 de setembro (sexta-feira)
Manhã – 8h
Ação de Prevenção ao Cyberbullying
Escola da Rede Estadual
Grau Técnico
Tarde – 13h30min
Visita Institucional com Roda de Conversa: “Uso da Tecnologia para Preservação do Meio Ambiente”
Simplás
Equipe técnica do Simplás