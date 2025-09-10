Semana Municipal da Juventude se inicia na próxima segunda, em Caxias

A 17ª Semana Municipal da Juventude de Caxias do Sul, promovida pela prefeitura, será realizada na próxima semana, entre os dias 15 e 19. A ação tem como objetivo promover a reflexão sobre assuntos da atualidade e com as vivências diárias dos jovens.

Os eventos serão realizados em escolas, espaços culturais, envolvendo rodas de conversa, oficinas, intervenções artísticas e debates sobre o universo digital, inclusão e cidadania jovem.

Entre os destaques da programação estão a 3ª Feira do Jovem Aprendiz e o Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha, que ocorrem nos dias 17 e 18 no Centro de Eventos da Festa da Uva.

Confira a programação

15 de setembro (segunda-feira)

Manhã – 9h30min

Abertura oficial da Semana da Juventude

Praça CEU (Rua Abel Postali, 1767)

Coordenadoria da Juventude e convidados

Tarde – 13h30min

Ação de Conscientização: Pintura do Banco Vermelho

Escola Estadual de Ensino Médio Victorio Webber

Rede de Proteção à Mulher

Tarde – 13h30min

Roda de Conversa: Uso Consciente das Redes Sociais

Escola Técnica de Caxias do Sul – ETCS

Academia das Redes Sociais

16 de setembro (terça-feira)

Manhã e Tarde – 9h e 13h30min

Visita Guiada: Jovens pela Vida – “Hemotur” (Hemocentro)

HEMOCS

Equipe técnica do HEMOCS, com alunos do Ensino Médio das escolas estaduais

Manhã – 8h

Palestra: “Super Poderes das Relações Humanas”

Colégio Imigrante

Juliani Neves (Pedagoga e Palestrante)

17 de setembro (quarta-feira)

Manhã e Tarde – 9h às 20h

3ª Feira do Jovem Aprendiz

Centro de Eventos – Pavilhões da Festa da Uva

Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha (empresas, instituições formadoras e órgãos governamentais)

18 de setembro (quinta-feira)

Manhã e Tarde – 9h às 18h

3ª Feira do Jovem Aprendiz

Centro de Eventos – Pavilhões da Festa da Uva

Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha (empresas, instituições formadoras e órgãos governamentais)

Manhã – 8h

Palestra: “Super Poderes das Relações Humanas”

Escola Estadual de Ensino Médio Província de Mendoza

Juliani Neves (Pedagoga e Palestrante)

Noite – 19h

Workshop: “Uso Saudável da Inteligência Artificial – Desafios e Oportunidades”

Uniftec – Ecoinovelabs

Equipe técnica da Unifetc

19 de setembro (sexta-feira)

Manhã – 8h

Ação de Prevenção ao Cyberbullying

Escola da Rede Estadual

Grau Técnico