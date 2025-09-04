Sem data para inauguração, obra de 24 casas para famílias atingidas pela enchente em Santa Tereza completa um ano

Empresa responsável pela obra garante que casas estão em fase final. KMB Construtora / Divulgação

Esta quinta-feira (4) marca um ano do início das obras para construção de 24 casas às famílias atingidas pela enchente em Santa Tereza, na Serra. O projeto, integrante do programa A Casa é Sua - Calamidade, do governo do Estado, tinha prazo para entrega em 120 dias. Contudo, a promessa sofreu sucessivos adiamentos.

As unidades habitacionais estão sendo instaladas no Loteamento Popular Stringhini II, de 5,1 mil metros quadrados. Cada moradia terá 44 metros quadrados, comportando dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, um banheiro e área externa.

Segundo a Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), o atraso é decorrente do desnível verificado em parcelas do terreno. A solução adotada é a colocação de muros de arrimo, que custam mais do que as próprias residências, e são executados por uma empresa contratada pelo município, com recursos do Estado. A prefeitura também é responsável pela infraestrutura complementar do loteamento, como drenagem, esgoto e energia elétrica.

Em junho, a Sehab informou que as casas deveriam ser entregues até setembro. Mais recentemente, em agenda em Farroupilha, o governador Eduardo Leite e o titular da pasta, Carlos Gomes, responderam que a obra seria concluída até o fim de agosto. Uma data de inauguração, entretanto, ainda não foi divulgada.

No próximo dia 10 de setembro, às 10h, irão se reunir no canteiro de obras para uma inspeção o secretário Carlos Gomes e equipe técnica da Sehab, o dono da empresa KMB Construtora e Incorporadora e a prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo.

A expectativa do encontro é pela verificação do que resta para finalizar a construção e definição de um prazo final.

Investimento de R$ 6,8 milhões

O investimento inicial, de acordo com a Sehab, era de R$ 3,3 milhões, via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Entretanto, foi necessário acréscimo de R$ 3,5 milhões no projeto para bancar os muros de arrimo, totalizando R$ 6,8 milhões. Os muros de arrimo são estruturas que dão estabilidade e segurança a terrenos inclinados.