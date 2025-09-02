Geral

Atenção, moradores! 
Samae realiza detonação de rochas no bairro Madureira, em Caxias do Sul 

Ação desta quarta-feira (3) integra obras de instalação de rede de esgoto no local. Em caso de instabilidade climática, a detonação será transferida para quinta-feira 

