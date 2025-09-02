Samae realiza detonação de rochas no bairro Madureira, em Caxias do Sul 

Detonação será realizada para ampliação da rede de esgoto. Márcio Serafini / Samae / Divulgação

Os moradores do bairro Madureira, em Caxias do Sul, devem ficar atentos a uma obra que o Samae realizará nesta quarta-feira (3). Conforme divulgado pela equipe, rochas serão explodidas na Rua Francisco Vitti, próximo ao cruzamento com a Professora Viero. Em caso de instabilidade climática, a operação será adiada para o dia seguinte, ou seja, na quinta-feira (4).

Conforme o Samae, a ação se justifica pela necessidade de abrir espaço para a implementação da rede de esgoto no bairro. A abertura da vala em que o sistema será instalado começou a ser realizada na terça-feira.

A Rua Professora Viero está bloqueada entre as ruas Giacomo Capeletti e General Arcy da Rocha Nóbrega. O acesso é liberado apenas para os moradores. Os demais veículos devem desviar pelas ruas Giacomo Capeletti e Pasqual Smanioto.

Inicialmente, o planejamento indicava que a obra seria iniciada na esquina das ruas Professora Viero e General Arcy da Rocha Nóbrega. No entanto, a previsão de chuva e a localização das rochas que exigem detonação levaram à mudança para a Francisco Vitti, perpendicular à Professora Viero, em frente ao Condomínio Villa Delle Fontane. De lá, a nova rede seguirá pela Professora Viero, em direção à General Arcy da Rocha Nóbrega.

Realizada pela Construtora CFO, a obra faz parte da construção de 16.482 metros de redes coletoras nos bairros Jardim América, Madureira e Universitário, que levarão os efluentes da região à Estação de Tratamento Tega.