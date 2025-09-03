Samae adota visitas de orientação como medida preventiva ao corte de água, em Caxias do Sul

O procedimento funciona como uma "última chamada” antes do corte. Vitória Magalhães / Divulgação

Em Caxias do Sul, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) passou a realizar uma etapa adicional antes da suspensão do fornecimento de água por falta de pagamento, visando reduzir a inadimplência e aprimorar o diálogo com os clientes.

Desde 21 de julho, um agente da empresa Enorsul, a mesma contratada pela autarquia para efetuar o corte em caso de inadimplência, faz uma visita de orientação ao cliente em débito e oferece um novo aviso e oportunidade de regularização. Nesse contato, não há cobrança presencial, ou seja, não são emitidos boletos impressos e não é informada chave Pix nem solicitado pagamento em dinheiro.

O consumidor é orientado a gerar sua fatura no site ou aplicativo do Samae. Uma vez apresentado o comprovante de pagamento, a ordem de suspensão é cancelada. O procedimento funciona como uma "última chamada” antes do corte, uma medida de prevenção e negociação que complementa os avisos já impressos na fatura anterior.

Conforme prevê a legislação, o corte no abastecimento de água nos imóveis pode ocorrer após 30 dias do vencimento da conta, caso a pendência não seja resolvida.