Salas de vacinas das unidades básicas de saúde terão mudança de horário em Caxias do Sul

A vacina contra a gripe é trivalente e protege de três tipos diferentes de vírus respiratórios. Ulisses Castro / Agencia RBS

As salas de vacina das unidades básicas de saúde (UBSs) Cinquentenário, Eldorado, Esplanada, Cruzeiro e Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, que prestavam atendimento com horário estendido até as 20h, retornam com atendimento até as 19h a partir da próxima segunda-feira (8).

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a mudança é reflexo do período de diminuição da sazonalidade dos vírus respiratórios e da baixa procura e adesão da população nesse horário.

Leia Mais Caxias do Sul supera a marca de 100 mortes por doenças respiratórias no ano de 2025

Até o momento, 137.449 mil doses já foram aplicadas. Em relação ao público-alvo, foram vacinados 121.697 gestantes, crianças e idosos, que são os considerados mais vulneráveis a desenvolver casos graves da doença. No total, somente 50,13% da população foi imunizada. A cidade conta com 250 hospitalizações por Influenza, contabilizando 101 óbitos pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A vacina contra a gripe é trivalente e protege de três tipos diferentes de vírus respiratórios: H3N5, H1N1 e Influenza B. O imunizante está disponível para toda a população nas 48 UBSs de Caxias do Sul.