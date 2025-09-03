Geral

Salas de vacinas das unidades básicas de saúde terão mudança de horário em Caxias do Sul

Os postinhos de saúde do Cinquentenário, Eldorado, Esplanada, Cruzeiro e Desvio Rizzo, retornam com atendimento até as 19h, a partir da próxima segunda-feira (8)

