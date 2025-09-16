Saiba o que será feito em parada de ônibus "desativada" na frente do antigo Habib's, no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul

Trecho integra roteiro da Linha Troncal. Luca Roth / Agencia RBS

A tradicional parada de ônibus em frente ao antigo Habib's, no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, está há uma semana cercada por tapumes, que possuem um aviso expresso fixado: "parada desativada". Quem transita pelo cruzamento das ruas Sinimbu e Coronel Flores, ou costuma embarcar e desembarcar no transporte coletivo ali, pode se assustar com o comunicado. Entretanto, o equipamento público está inoperante de forma temporária.

A RodOil, uma das principais distribuidoras de combustíveis do sul do país, conduz um projeto de revitalização do ponto de espera para passageiros. O objetivo é dar ao dispositivo um aspecto visual que harmonize com o edifício comercial da esquina, que é de propriedade da empresa.

A analista de Obras e Manutenções da RodOil, Giovana Morelatto, explica que a nova parada terá estrutura metálica fina, na cor chumbo, com bancos e acabamento em vidro. A autoria do projeto é dos arquitetos Marcelo Benetti Corrêa da Silva e Patricia Chinelatto.

Em um primeiro momento, não será utilizada a logomarca da RodOil, segundo Giovana. Entretanto, o ponto de ônibus, com 2m50cm de altura e 13m80cm de comprimento, estará preparado para — caso venha a ser definido — a colocação de painéis de LED, que podem servir para veiculação de conteúdo comercial.

— Como o prédio ficou com toda a fachada voltada para a rua, a parada bloqueou ainda mais a construção — justifica a analista de Obras e Manutenções.

Nesta quarta-feira (17), a estrutura atual será removida. Caso as condições climáticas sejam favoráveis, a empresa pretende estar com a nova parada de ônibus posicionada e liberada para uso até o fim de outubro. O valor do investimento não foi divulgado.

No início deste ano, a RodOil passou a estampar veículos da Linha Troncal, que rodam com combustível sustentável da marca.

Ainda se habituando à mudança provisória, os usuários precisam esperar pelo ônibus a alguns metros dali, em frente ao Colégio São Carlos, ou mais adiante, na estação da Praça da Bandeira.

Parceria com o município

O secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Elisandro Fiuza, confirma a iniciativa, que ocorre em parceria com o município. De acordo com ele, trata-se de uma contrapartida de impacto de trânsito pela RodOil.