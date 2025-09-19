Geral

Por uma oportunidade
Saiba como funciona o adestramento dos animais do canil municipal de Caxias do Sul que os prepara para adoção

 Atualmente são dois parceiros que realizam o serviço para a prefeitura; ação vem dando bons resultados, segundo o poder público

Marcos Cardoso

