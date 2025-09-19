Saiba como funciona o adestramento dos animais do canil municipal de Caxias do Sul que os prepara para adoção

Na foto Adacir Rodrigues Maciel Junior, adestrador e proprietário da Escola Canina, com o cãozinho Tortei. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Deixar os cachorros que estão no canil municipal mais sociáveis e, com isso, facilitar a adoção é o objetivo de um projeto que vem sendo desenvolvido pela secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) de Caxias do Sul desde o início do ano. Com dois parceiros, os animais que estão em busca de uma família são adestrados.

De acordo com Ronaldo Boniatti, titular da Semmas, o projeto surgiu em função da dificuldade de manter os animais mais bravos com os demais no espaço — e também por terem, em função do comportamento, as menores taxas de adoção.

— Adestrados, achamos que eles podem ter chances maiores de adoções. As pessoas têm receio com os cães bravos — explica o secretário.

Cão que até então estava disponível para adoção desfilou no dia 7. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O canil municipal de Caxias conta hoje com 400 animais, sendo 396 cachorros, conforme Elisa Zanolla, coordenadora do Departamento de Proteção Animal (DPA) da Semmas.

Ficam na escola de um dos adestradores, o Adacir Rodrigues Maciel Junior, 10 cachorros mensalmente, enquanto outros cinco são treinados por Tiago Bertuol. Os contratos com ambos são feitos via Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e cada um tem um custo mensal de R$ 1,2 mil.

— A Florzinha, por exemplo, está no canil há muitos anos. Ela já foi adotada três vezes, mas chega na casa do adotante e não sai do lugar, não come, não faz xixi, e acabam devolvendo ela. Vamos adestrá-la para que esse comportamento melhore e ela tenha uma nova chance — explica Elisa.

Como são os treinamentos

Conforme Junior, os adestramentos dos animais do canil municipal seguem o mesmo roteiro dos feitos de forma particular. Porém, neste caso, os cachorros, a grande maioria da raça pitbull, ficam em um regime de internato de domingo a domingo. Essa parceria com o poder público se iniciou em agosto.

Por lá, os cachorros sob tutela da prefeitura têm um alojamento próprio. Os treinamentos são feitos em uma sala de 300m² no bairro Panazzolo. São quatro sessões diárias, com duração entre 15 e 20 minutos. Além disso, eles têm rotina de passeio, de pátio e descanso. O adestramento dura, aproximadamente, um mês.

— É um benefício, tu vai adotar um cachorro treinado. Não vamos mudar o mundo com 10 cães por mês, mas tu adotar um que já foi treinador é muito mais vantajoso — afirma Maciel.

Cinco cachorros treinados já foram adotados após o início da parceria entre os adestrados e a prefeitura. Os interessados devem ir até a escola, na Rua Pedro Pezzi, 646, para manifestar o interesse.

— Eu quero dar qualidade de vida para esses cães, fazer com que ele tenha muitas chances de ser adotado — diz Junior.

Já Bertuol iniciou a parceria para adestrar os animais do canil municipal há cerca de seis meses. O profissional, que tem experiência de sete anos na área, afirma que há desafios nesses tipos de adestramentos. Atualmente, ele está com cinco animais do canil municipal.

— São cães adultos e que não conhecemos o histórico. Quando conhecemos um pouco da história acaba sendo mais fácil porque sabemos o que trabalhar, porque pode ser que às vezes tenha algum gatilho que não sabemos, e isso só vai aparecer no decorrer do treinamento — explica Bertuol, que tem seu centro de treinamento na Linha 30, interior de Caxias.

— Procuramos tratar a questão de obediência, comunicação com o cão para que ele nos enxergue com bons olhos. Tentamos socializar a maior parte dos cães para se comportarem bem diante de outras pessoas e animais, e que a nova família tenha sucesso na adoção — explica o adestrador sobre o método de atuação.

E o novo canil?

Uma das novelas mais antigas de Caxias do Sul pode estar terminando. De acordo com o secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ronaldo Boniatti, a expectativa é de que a ordem de início para as obras do novo Parque de Proteção Animal, incluindo o canil municipal, seja assinada ainda neste mês — atualmente o processo licitatório está na fase de recursos.