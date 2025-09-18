Rua Professora Viero, em Caxias, terá bloqueio a partir desta sexta-feira

A Rua Professora Viero, no bairro Madureira, em Caxias do Sul, terá bloqueio parcial a partir desta sexta-feira (19), em decorrência do avanço das obras de implantação da rede de esgoto. As intervenções ocorrem a partir da esquina com a Rua Francisco Vitti, em direção à General Arcy da Rocha Nóbrega.
O trânsito ficará em meia pista, segundo a prefeitura, com circulação permitida apenas em um sentido.
Os motoristas que trafegam pela Rua Professora Viero, em direção ao bairro Jardim América, deverão dobrar à direita na Rua Giácomo Capelletti e à esquerda na Rua Pascoal Smaniotto. Já o tráfego no sentido Jardim América–Madureira segue pela Rua Professora Viero, porém na faixa oposta.