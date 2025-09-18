Geral

Atenção, motorista!
Notícia

Rua Professora Viero, em Caxias, terá bloqueio a partir desta sexta-feira

Trânsito no bairro Madureira ficará em meia pista em função do avanço das obras de implantação da rede de esgoto

Pioneiro

