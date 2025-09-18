Rua Professora Viero, em Caxias, terá bloqueio a partir desta sexta-feira

O trânsito ficará em meia pista, com circulação permitida apenas em um sentido. Márcio Serafini / Samae

A Rua Professora Viero, no bairro Madureira, em Caxias do Sul, terá bloqueio parcial a partir desta sexta-feira (19), em decorrência do avanço das obras de implantação da rede de esgoto. As intervenções ocorrem a partir da esquina com a Rua Francisco Vitti, em direção à General Arcy da Rocha Nóbrega.

O trânsito ficará em meia pista, segundo a prefeitura, com circulação permitida apenas em um sentido.