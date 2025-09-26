Rua Jacob Luchesi terá bloqueio total neste sábado para implantação de rede de drenagem

Rua ficará bloqueada para veículos neste sábado (27). Ederson de Oliveira / Divulgação

A Rua Jacob Luchesi, no bairro Santa Lúcia, terá bloqueio total para veículos neste sábado (27). No local, ocorrem intervenções para a implantação de uma travessia de rede de drenagem pluvial no trecho localizado entre os cruzamentos com as ruas Altino Veríssimo da Rosa e Estrada Municipal Pedro de David.

A obra deste sábado marca o início das intervenções para requalificação de todo o sistema de escoamento de águas pluviais da região. O objetivo é modernizar e ampliar a capacidade de drenagem, garantindo melhor a coleta das águas e evitando alagamentos.

Devido à proximidade de uma adutora que cruza o trecho, o abastecimento de água pode ser interrompido temporariamente.