Rua Jacob Luchesi terá bloqueio total neste sábado para implantação de rede de drenagem

A Rua Jacob Luchesi, no bairro Santa Lúcia, terá bloqueio total para veículos neste sábado (27). No local, ocorrem intervenções para a implantação de uma travessia de rede de drenagem pluvial no trecho localizado entre os cruzamentos com as ruas Altino Veríssimo da Rosa e Estrada Municipal Pedro de David.
A obra deste sábado marca o início das intervenções para requalificação de todo o sistema de escoamento de águas pluviais da região. O objetivo é modernizar e ampliar a capacidade de drenagem, garantindo melhor a coleta das águas e evitando alagamentos.
Devido à proximidade de uma adutora que cruza o trecho, o abastecimento de água pode ser interrompido temporariamente.
Como alternativa, os motoristas podem utilizar as ruas Gilberto Candeia, Gen. Jacinto Maria de Godoy e Altino Veríssimo da Rosa.