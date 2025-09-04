Rotas e horários do transporte público de Caxias do Sul chegam ao Google Maps

Uma novidade deve facilitar a rotina dos usuários do transporte coletivo em Caxias do Sul a partir desta quinta-feira (4). Agora também é possível consultar rotas, linhas e horários de ônibus diretamente pelo Google Maps.
Com a integração, basta informar o ponto de partida e o destino para que o aplicativo apresente as opções de trajeto, horários previstos e tempo estimado de viagem.
A cidade já conta com o aplicativo Caxias Urbano, que também permite realizar recargas de cartões, consultar integrações, localizar pontos de venda, favoritar linhas e acessar outros serviços relacionados ao transporte coletivo. De acordo com a prefeitura, "o acesso pelo Google Maps surge como um complemento, facilitando e ampliando a consulta às informações de forma prática".