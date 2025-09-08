Geral

Rotas de cicloturismo serão inauguradas no domingo em Caxias do Sul

Ação faz parte da Semana Municipal do Turismo, que se inicia nesta segunda-feira. Ao todo, serão três opções que os ciclistas poderão escolher para conhecer pontos turísticos da cidade

Marcos Cardoso

