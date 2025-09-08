Rotas de cicloturismo serão inauguradas no domingo em Caxias do Sul

Parque Getúlio Vargas é um dos que recebe as rotas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

As três novas rotas de cicloturismo de Caxias do Sul serão inauguradas no domingo (14). A ação fará parte dos atrativos da Semana Municipal do Turismo, que se inicia nesta segunda-feira (8).

A solenidade de inauguração está marcada para as 9h na Praça Joaquim Slomp, em Forqueta. O acesso será livre e, após a inauguração oficial, haverá um passeio ciclístico pela região. A região faz parte da rota 3, que contempla o Vale Trentino.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Felipe Gremelmaier, nesta semana será feita uma vistoria junto de agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMTTM) para verificar todas as placas instaladas.

O valor do investimento foi de R$ 242.856,00, sendo R$ 238.856,00 liberados pela União, por meio de emenda individual do deputado federal Marcel van Hattem (Novo) e R$ 4 mil de contrapartida do Poder Público municipal.

A medida complementa o projeto viário do Plano de Mobilidade (Planmob), aprovado pelo Legislativo em 2024. São três rotas, sendo uma delas urbana e duas rurais, que servirão como guias para os ciclistas percorrerem áreas da cidade com estabelecimentos comerciais e de turismo, e contemplação de paisagens.

Além da sinalização viária característica, o projeto contempla um guia com informações ao ciclista, como recomendações de segurança para percorrer os trajetos, disponíveis no site Curta Caxias e via QRCode impresso em totens nos pontos de partida.

Por onde passam as rotas

Rota 1 - Parques: com percurso de 22,7 km, inicia na Praça Dante Alighieri, passando por ruas centrais, pelo Ecoparque, pelo Monumento ao Imigrante, até chegar no Parque da Festa da Uva.

com percurso de 22,7 km, inicia na Praça Dante Alighieri, passando por ruas centrais, pelo Ecoparque, pelo Monumento ao Imigrante, até chegar no Parque da Festa da Uva. Rota 2 - Colônias: com 40,5 km, começando pela Praça Pedavena, em Ana Rech, em direção da Represa do Faxinal, Rota do Sol e estradas do interior, finalizando na Praça Pedavena.

com 40,5 km, começando pela Praça Pedavena, em Ana Rech, em direção da Represa do Faxinal, Rota do Sol e estradas do interior, finalizando na Praça Pedavena. Rota 3 - Trentina: na região de Forqueta, com percurso completo de 40,7 km e, curto, de 14,5 km. O trecho começa na Praça Joaquim Slomp, em direção à Cooperativa Forqueta, passando por estradas do interior.

Semana do Turismo

Confira a programação completa da Semana Municipal do Turismo, em Caxias do Sul.

8 de setembro (segunda-feira)

Sessão de cinema - Documentário "Legado Italiano"

Horário: às 9h e às 14h30min

às 9h e às 14h30min Local: Centro de Cultura Ordovás

Centro de Cultura Ordovás Ingressos: Livre acesso conforme a disponibilidade de ingressos, retirados no dia do filme, na bilheteria do local

Reunião-almoço na CIC: Abertura da Semana do Turismo

Horário: 12h

12h Local: CIC, na Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, bairro Jardim América

CIC, na Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, bairro Jardim América Ingressos: Inscrições pelo site CIC Caxias

9 de setembro (terça-feira)

Turismo Rural em Pauta: Como transformar Caxias do Sul em um destino turístico de sucesso

Horário: 18h30min às 20h30min

18h30min às 20h30min Local: Hotel Murialdo em Fazenda Souza

10 de setembro (quarta-feira)

Caxias do Sul para o mundo: um destino em expansão, com Felipe Gremelmaier

Horário: 18h30min

18h30min Local: Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição

Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição Ingressos: Inscrições são limitadas e devem ser feita pelo (54) 99383-9562

11 de setembro (quinta-feira)

Conquista Tchê!

Horário: 8h30min às 18h30min

8h30min às 18h30min Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul

12 de setembro (sexta-feira)

Exposição da Cattleya intermedia

Horário: 8h às 18h

8h às 18h Local: Pavilhões da Festa da Uva

Conquista Tchê!

Horário: 9h às 17h30min

9h às 17h30min Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul

13 de setembro (sábado)

Conquista Tchê!

Horário: 9h às 13h30min

9h às 13h30min Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul

Festa do Cinquentenário de Nossa Senhora da Pietá

Horário: 17h

17h Local: Igreja São Pelegrino

Festival da Polenta

Horário: 19h30min

19h30min Local: Cocanha Gastronomia, na Rua Pedro Tomasi, 1553, bairro Cristo Redentor,

Cocanha Gastronomia, na Rua Pedro Tomasi, 1553, bairro Cristo Redentor, Ingressos: Os ingressos custam R$95 e podem ser adquridos no Sympla ou no (54) 98429-2155

14 de setembro (domingo)

Inauguração Rotas de Cicloturismo

Horário: 9h

9h Local: Praça Joaquim Slomp, em Forqueta

Jogo de Softbol: Caxias do Sul x seleção Gaúcha

Horário: 13h30min

13h30min Local: Centro Esportivo Municipal Antônio Barroso Filho

Bazar Criativo: Edição Especial

Horário: 14h às 18h

14h às 18h Local: Rua Padre Gerônimo Rossi, 155, bairro Ana Rech

15 de setembro (segunda-feira)

Sessão de cinema - Documentário "Legado Italiano"

Horário: às 9h e às 14h30min

às 9h e às 14h30min Local: Centro de Cultura Ordovás

Centro de Cultura Ordovás Ingressos: Livre acesso conforme a disponibilidade de ingressos, retirados no dia do filme, na bilheteria do local

Seminário Diálogos em Turismo: Roteiros e Tendências

Horário: a partir das 13h30min

a partir das 13h30min Local: Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição

Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição Ingressos: Inscrições ocorrem neste link.

16 de setembro (terça-feira)

XXII Seminário ANPTUR e X CLAIT

16 a 19 de setembro

Local: UCS - Campus Sede, na Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130

UCS - Campus Sede, na Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 Evento exclusivo para acadêmicos

Encontro para revisão do Plano Municipal do Turismo

Horário: 8h30min

8h30min Local: Tri Hotel Executive Caxias do Sul, na Rua Garibaldi, 153, no Centro

Tri Hotel Executive Caxias do Sul, na Rua Garibaldi, 153, no Centro Ingressos: Inscrições ocorrem neste link.

17 de setembro (quarta-feira)

Divulgação dos produtos turísticos

Horário: 10h às 16h

10h às 16h Local: Prefeitura de Caxias do Sul

Inauguração do espaço institucional Curta Caxias

Horário: 14h30min

14h30min Local: Shopping Villagio Caxias

18 de setembro (quinta-feira)

Networking e famtour: Conecta Caxias ao RS

Local: Shopping Villagio Caxias

Shopping Villagio Caxias Evento exclusivo para agências e operadoras turísticas

19 a 21 de setembro

Festival R'Evolução

Horário: manhã e tarde

manhã e tarde Local: Escola Estadual Santa Catarina, na Rua Matteo Gianella, 1160, bairro Santa Catarina

Escola Estadual Santa Catarina, na Rua Matteo Gianella, 1160, bairro Santa Catarina Livre acesso

20 de setembro (sábado)