Rotas de cicloturismo serão inauguradas no domingo em Caxias do Sul

As três novas rotas de cicloturismo de Caxias do Sul serão inauguradas no domingo (14). A ação fará parte dos atrativos da Semana Municipal do Turismo, que se inicia nesta segunda-feira (8).
A solenidade de inauguração está marcada para as 9h na Praça Joaquim Slomp, em Forqueta. O acesso será livre e, após a inauguração oficial, haverá um passeio ciclístico pela região. A região faz parte da rota 3, que contempla o Vale Trentino.
De acordo com o secretário municipal de Turismo, Felipe Gremelmaier, nesta semana será feita uma vistoria junto de agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMTTM) para verificar todas as placas instaladas.
O valor do investimento foi de R$ 242.856,00, sendo R$ 238.856,00 liberados pela União, por meio de emenda individual do deputado federal Marcel van Hattem (Novo) e R$ 4 mil de contrapartida do Poder Público municipal.
A medida complementa o projeto viário do Plano de Mobilidade (Planmob), aprovado pelo Legislativo em 2024. São três rotas, sendo uma delas urbana e duas rurais, que servirão como guias para os ciclistas percorrerem áreas da cidade com estabelecimentos comerciais e de turismo, e contemplação de paisagens.
Além da sinalização viária característica, o projeto contempla um guia com informações ao ciclista, como recomendações de segurança para percorrer os trajetos, disponíveis no site Curta Caxias e via QRCode impresso em totens nos pontos de partida.
Por onde passam as rotas
- Rota 1 - Parques: com percurso de 22,7 km, inicia na Praça Dante Alighieri, passando por ruas centrais, pelo Ecoparque, pelo Monumento ao Imigrante, até chegar no Parque da Festa da Uva.
- Rota 2 - Colônias: com 40,5 km, começando pela Praça Pedavena, em Ana Rech, em direção da Represa do Faxinal, Rota do Sol e estradas do interior, finalizando na Praça Pedavena.
- Rota 3 - Trentina: na região de Forqueta, com percurso completo de 40,7 km e, curto, de 14,5 km. O trecho começa na Praça Joaquim Slomp, em direção à Cooperativa Forqueta, passando por estradas do interior.
Semana do Turismo
Confira a programação completa da Semana Municipal do Turismo, em Caxias do Sul.
8 de setembro (segunda-feira)
Sessão de cinema - Documentário "Legado Italiano"
- Horário: às 9h e às 14h30min
- Local: Centro de Cultura Ordovás
- Ingressos: Livre acesso conforme a disponibilidade de ingressos, retirados no dia do filme, na bilheteria do local
Reunião-almoço na CIC: Abertura da Semana do Turismo
- Horário: 12h
- Local: CIC, na Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, bairro Jardim América
- Ingressos: Inscrições pelo site CIC Caxias
9 de setembro (terça-feira)
Turismo Rural em Pauta: Como transformar Caxias do Sul em um destino turístico de sucesso
- Horário: 18h30min às 20h30min
- Local: Hotel Murialdo em Fazenda Souza
10 de setembro (quarta-feira)
Caxias do Sul para o mundo: um destino em expansão, com Felipe Gremelmaier
- Horário: 18h30min
- Local: Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição
- Ingressos: Inscrições são limitadas e devem ser feita pelo (54) 99383-9562
11 de setembro (quinta-feira)
Conquista Tchê!
- Horário: 8h30min às 18h30min
- Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul
12 de setembro (sexta-feira)
Exposição da Cattleya intermedia
- Horário: 8h às 18h
- Local: Pavilhões da Festa da Uva
Conquista Tchê!
- Horário: 9h às 17h30min
- Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul
13 de setembro (sábado)
Conquista Tchê!
- Horário: 9h às 13h30min
- Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul
Festa do Cinquentenário de Nossa Senhora da Pietá
- Horário: 17h
- Local: Igreja São Pelegrino
Festival da Polenta
- Horário: 19h30min
- Local: Cocanha Gastronomia, na Rua Pedro Tomasi, 1553, bairro Cristo Redentor,
- Ingressos: Os ingressos custam R$95 e podem ser adquridos no Sympla ou no (54) 98429-2155
14 de setembro (domingo)
Inauguração Rotas de Cicloturismo
- Horário: 9h
- Local: Praça Joaquim Slomp, em Forqueta
Jogo de Softbol: Caxias do Sul x seleção Gaúcha
- Horário: 13h30min
- Local: Centro Esportivo Municipal Antônio Barroso Filho
Bazar Criativo: Edição Especial
- Horário: 14h às 18h
- Local: Rua Padre Gerônimo Rossi, 155, bairro Ana Rech
15 de setembro (segunda-feira)
Sessão de cinema - Documentário "Legado Italiano"
- Horário: às 9h e às 14h30min
- Local: Centro de Cultura Ordovás
- Ingressos: Livre acesso conforme a disponibilidade de ingressos, retirados no dia do filme, na bilheteria do local
Seminário Diálogos em Turismo: Roteiros e Tendências
- Horário: a partir das 13h30min
- Local: Quinta São Luiz, na Av. Independência, 2432, bairro Exposição
- Ingressos: Inscrições ocorrem neste link.
16 de setembro (terça-feira)
XXII Seminário ANPTUR e X CLAIT
- 16 a 19 de setembro
- Local: UCS - Campus Sede, na Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130
- Evento exclusivo para acadêmicos
Encontro para revisão do Plano Municipal do Turismo
- Horário: 8h30min
- Local: Tri Hotel Executive Caxias do Sul, na Rua Garibaldi, 153, no Centro
- Ingressos: Inscrições ocorrem neste link.
17 de setembro (quarta-feira)
Divulgação dos produtos turísticos
- Horário: 10h às 16h
- Local: Prefeitura de Caxias do Sul
Inauguração do espaço institucional Curta Caxias
- Horário: 14h30min
- Local: Shopping Villagio Caxias
18 de setembro (quinta-feira)
Networking e famtour: Conecta Caxias ao RS
- Local: Shopping Villagio Caxias
- Evento exclusivo para agências e operadoras turísticas
19 a 21 de setembro
Festival R'Evolução
- Horário: manhã e tarde
- Local: Escola Estadual Santa Catarina, na Rua Matteo Gianella, 1160, bairro Santa Catarina
- Livre acesso
20 de setembro (sábado)
- Horário: 14h30min
- Local: Rua Sinimbu
- Livre acesso