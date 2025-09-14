Rotas de cicloturismo são inauguradas em Caxias do Sul

Ciclistas em rotas inauguradas neste domingo (14) em Caxias do Sul. André Busnello / Divulgação

Três rotas de cicloturismo foram inauguradas neste domingo (14), em Caxias do Sul. Os trajetos estão com mais de 100 quilômetros sinalizados. A cerimônia de entrega, que está dentro da Semana Municipal do Turismo, ocorreu em Forqueta, na Praça Joaquim Slomp.

Uma das rotas está na área urbana e duas estão na zona rural do município (confira abaixo). Segundo a prefeitura, o valor do investimento foi de R$ 242.856,00, sendo R$ 238.856,00 de emenda individual do deputado federal Marcel van Hattem, e R$ 4 mil de contrapartida da prefeitura.

O repasse dos recursos federais foi via Ministério do Turismo — Implantação de Sinalização Turística no Município, por meio da Caixa Federal. A Tinpavi Indústria e Comércio de Tintas implantou a sinalização turística, em projeto da empresa Nomas — Descobrir é Preciso.

— É uma etapa muito importante para o turismo e, principalmente, para os ciclistas que ajudam a divulgar os pontos turísticos do nosso interior. Tenho certeza que vamos criar mais rotas e implantar mais sinalizações para que possam fazer seus passeios em segurança — declarou o prefeito Adiló Didomenico, agradecendo o deputado federal, a vereadora Sandra Bonetto e Mauro Pereira, responsável pelo escritório da prefeitura em Brasília.

Além da sinalização viária característica, o projeto contempla um guia com informações ao ciclista, como recomendações de segurança para percorrer os trajetos, disponíveis no site www.curtacaxiasdosul.com.br e via QRCode impresso em totens nos pontos de partida.

Por onde passam as rotas: