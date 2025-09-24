Geral

Pela iniciativa privada
Notícia

Revitalização da Praça Monteiro Lobato, em Caxias, avança e tem data para inauguração de novo brinquedo

Os estudantes da escola de educação infantil Pequeno Ser botaram a mão na massa e ajudaram a plantar 20 mudas de árvores no local

Gabriela Alves

