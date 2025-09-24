Revitalização da Praça Monteiro Lobato, em Caxias, avança e tem data para inauguração de novo brinquedo

Alunos da Escola Pequeno Ser participaram do plantio das mudas. Ulisses Castro / Agencia RBS

A revitalização da Praça Monteiro Lobato, no bairro Exposição, em Caxias, ganhou um reforço especial na tarde desta quarta-feira (24). Os estudantes da escola de educação infantil Pequeno Ser, em frente ao espaço, botaram a mão na massa e ajudaram a plantar 20 mudas de árvores: cinco plátanos e 15 cerejeiras.

O processo de revitalização vem ocorrendo desde 2024, pela Associação Amigos da Praça Monteiro Lobato, com um projeto que prevê a colocação de piso emborrachado na área das crianças e também rampas de acesso. A próxima etapa, já com data para inauguração, é a instalação de um parque infantil, com um brinquedo para as crianças.

A inauguração do novo brinquedo do playground será no dia 9 de outubro, com o evento chamado Happy Hour Dia das Crianças. A festa também vai contar com venda de alimentos e bebidas, como água, suco, refrigerante, chopp, espetinho, sorvete e brigadeiro. A cerimônia oficial será às 17h45, mas a festa começa antes, às 17h, com oficinas culturais e pintura de rosto.

O orçamento para revitalizar a Monteiro Lobato é de R$ 500 mil. Até agora, a Associação Amigos da Praça Monteiro Lobato conseguiu arrecadar cerca de R$ 100 mil, conforme o presidente Guilherme Biazus. Foram doações de empresas e emenda parlamentar. Agora, mais recentemente, a associação conseguiu a aprovação de um projeto via Lei Rouanet, que vai auxiliar na captação de recursos com empresas.

— Com esses R$ 100 mil, vamos fazer a primeira etapa do dia 9, que é a inauguração do brinquedo para o Dia das Crianças. A gente precisou tirar quatro árvores, tirou um brinquedo que tinha, e começou a obra. Como foram tiradas quatro árvores bem pequenininhas, a gente já ia plantar, mas agora, junto com a escola e a prefeitura, a gente plantou vinte árvores ao redor — explica Biazus.