Reunião define novo prazo para entrega das casas às famílias atingidas por enchentes em Santa Tereza

Residências estão em fase avançada, segundo secretário.

Até o Natal deste ano, as famílias que sofreram com as enchentes em Santa Tereza, na Serra, deverão receber as chaves das casas novas. O novo prazo foi informado pelo secretário estadual de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes, após o martelo ser batido em reunião com os interlocutores da obra, na manhã desta quarta-feira (10), no loteamento Stringhini II, onde as moradias estão sendo construídas.

— As empresas disseram que o prazo adequado, justo, para vencer todas as obras ainda em andamento e entregar as casas é o Natal, em dezembro. É um prazo com folga para todas as empresas trabalharem e cada uma entregar suas etapas. Foi uma reunião produtiva — destaca Gomes, que também conversou com os moradores beneficiados.

O encontro foi necessário para a resolução de problemas organizacionais envolvendo a operação e a sobreposição de etapas da obra. Afinal, estão no projeto três empresas com atribuições distintas: a KMB Construtora e Incorporadora, de Gravataí, é a responsável pelas moradias em si; a Cidade Projetos e Construções, de Bento Gonçalves, faz os muros de arrimo (necessários para estabilizar o desnível apresentado pelo terreno); e, uma terceira companhia ficará com a pavimentação do local. A prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo, também participou da conversa.

— Esse lote de Santa Tereza é um dos mais desafiadores, se não for o mais desafiador. Faltava até então reunir todos os atores e fazer essa organização para que cada um trabalhe por etapas, sem prejudicar o serviço do outro — avalia o secretário, que garante que as residências estão em fase avançada:

— Está se pagando a 60% de medição, mas com a conclusão de outras etapas que a empresa está fazendo, adiante pode chegar a 80%, 85%. Está evoluindo bastante, faltam acabamentos internos e externos, que são basicamente trabalhos de pintura, texturização e piso.

A expectativa para o término da elaboração dos muros de arrimo é de dois meses, conforme foi repassado ao titular da Sehab, "fechando os cronogramas para entrega até a data determinada", ou seja, o Natal.

Na quinta-feira passada (4), completou-se um ano do início dos trabalhos, que sofreram sucessivos alongamentos no prazo de conclusão. O projeto do programa A Casa é Sua — Calamidade em Santa Tereza é composto por 24 unidades habitacionais, de 44 metros quadrados, com dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, um banheiro e área externa.