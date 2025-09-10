Geral

Serra
Notícia

Reunião define novo prazo para entrega das casas às famílias atingidas por enchentes em Santa Tereza

Secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, visitou, na manhã desta quarta-feira (10), o loteamento onde 24 moradias estão sendo construídas. Obras começaram há mais de um ano e sofrem com adiamentos na conclusão

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS