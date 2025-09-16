Retomada do mutirão de retirada de fios é adiada em virtude das condições climáticas em Caxias

Iniciativa, quando iniciar, será coordenada pela Secretaria Municipal de Gestão Urbana e terá parceria com a RGE. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O mau tempo desta terça-feira (16) adiou a retomada do mutirão de retirada de fios obsoletos em postes da região central de Caxias do Sul. A informação foi confirmada pela prefeitura. A previsão, agora, é de que a ação aconteça no dia 23, na próxima terça.

A iniciativa, quando iniciar, será coordenada pela Secretaria Municipal de Gestão Urbana e terá parceria com a RGE, concessionária de energia elétrica, e com as empresas de telefonia. O primeiro mutirão está previsto para ocorrer na Rua Alfredo Chaves, na área central. A partir de então, a previsão é realizar uma ação por mês, com vias escolhidas conforme avaliação da secretaria.

Nos mutirões, a RGE vai participar com caminhões de apoio e operadores especializados. O trabalho será conjunto com as equipes da secretaria e das empresas de telefonia, garantindo que apenas os cabos em desuso sejam retirados.