Geral

No Centro
Notícia

Retomada do mutirão de retirada de fios é adiada em virtude das condições climáticas em Caxias

Informação foi confirmada pela prefeitura, previsão é de que a ação acontece no dia 23

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS