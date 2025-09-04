Restaurante e baile de aniversário marcam retomada da sede do Juvenil no Centro de Caxias

O mês que vem reserva novidades para o histórico prédio da sede do clube Juvenil. Disponível para aluguel desde 2021, a estrutura teve o segundo andar alugado pelo Restaurante Tulipa. O empreendimento já está de mudança e pretende entrar em funcionamento em outubro no salão intermediário, que fica no segundo andar.
Também no mês que vem, no dia 11, o Juvenil celebra os 120 anos de fundação com um baile no salão principal, que fica no terceiro andar no baile de aniversário.
Atualmente o prédio abriga, desde julho do ano passado, o Memphis Juke Joint, com entrada pela Rua Marquês do Herval. Os dois aluguéis, do bar e do restaurante, vão permitir, segundo o presidente do clube, Guilherme De Fellipis, melhorias que aguardavam para serem feitas no prédio.
— Todo dinheiro que entrar da sede social vai ser retido para melhorias, tem muita coisinha ainda para fazer. Fizemos toda a parte do PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios), resolvemos algumas infiltrações, mas ainda espera pela pintura. Hoje o clube está superavitário e permite, inclusive, que seja realizado o baile, um evento que eu dizia que não iríamos realizar porque o foco antes estava na sede campestre. O Juvenil vai respirar de novo, o clube vai ter vida e o salão principal segue com a disponibilidade de ser alugado para eventos.
Ainda de acordo com ele, foi a pandemia e a queda na procura pelos eventos que fizeram o prédio do Juvenil ficar sem utilização nos últimos anos. Em 2024, a estrutura, inaugurada em 1928, chegou a ser cotada para abrigar o Centro de Comércio e Capacitação (CCC), hoje instalado nas dependências do Caxias Plaza Shooping entre a rua Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos.
— Logo depois que eu assumi, em 2019, estávamos na pandemia e apertados financeiramente. Na época priorizamos a sede esportiva, até por conta da baixa procura pelos aluguéis para eventos. As pessoas perderam o interesse nos salões, querem casar a céu aberto, em vinícolas. Aí veio a proposta da prefeitura (do centro de comércio), mas preferimos ficar da forma como estava. Nesse meio tempo surgiu o Memphis, que reformou lá embaixo, deu uma respirada e abriu o clube. A ideia do restaurante surgiu no ano passado e veio a parceria com o Tulipa.
Nos últimos anos, o Juvenil arrecadou mais de 200 novos sócios. São atualmente cerca de 2,5 mil que também contribuem para reativar os salões da sede social. Associados têm 50% de desconto no aluguel da sede social.