Restaurante e baile de aniversário marcam retomada da sede do Juvenil no Centro de Caxias

Prédio está perto de completar seu centenário, em 2028. Ulisses Castro / Agencia RBS

O mês que vem reserva novidades para o histórico prédio da sede do clube Juvenil. Disponível para aluguel desde 2021, a estrutura teve o segundo andar alugado pelo Restaurante Tulipa. O empreendimento já está de mudança e pretende entrar em funcionamento em outubro no salão intermediário, que fica no segundo andar.

Também no mês que vem, no dia 11, o Juvenil celebra os 120 anos de fundação com um baile no salão principal, que fica no terceiro andar no baile de aniversário.

Leia Mais Restaurante Tulipa vai ocupar segundo andar do Clube Juvenil, em Caxias do Sul

Atualmente o prédio abriga, desde julho do ano passado, o Memphis Juke Joint, com entrada pela Rua Marquês do Herval. Os dois aluguéis, do bar e do restaurante, vão permitir, segundo o presidente do clube, Guilherme De Fellipis, melhorias que aguardavam para serem feitas no prédio.

— Todo dinheiro que entrar da sede social vai ser retido para melhorias, tem muita coisinha ainda para fazer. Fizemos toda a parte do PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios), resolvemos algumas infiltrações, mas ainda espera pela pintura. Hoje o clube está superavitário e permite, inclusive, que seja realizado o baile, um evento que eu dizia que não iríamos realizar porque o foco antes estava na sede campestre. O Juvenil vai respirar de novo, o clube vai ter vida e o salão principal segue com a disponibilidade de ser alugado para eventos.

Ainda de acordo com ele, foi a pandemia e a queda na procura pelos eventos que fizeram o prédio do Juvenil ficar sem utilização nos últimos anos. Em 2024, a estrutura, inaugurada em 1928, chegou a ser cotada para abrigar o Centro de Comércio e Capacitação (CCC), hoje instalado nas dependências do Caxias Plaza Shooping entre a rua Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos.

— Logo depois que eu assumi, em 2019, estávamos na pandemia e apertados financeiramente. Na época priorizamos a sede esportiva, até por conta da baixa procura pelos aluguéis para eventos. As pessoas perderam o interesse nos salões, querem casar a céu aberto, em vinícolas. Aí veio a proposta da prefeitura (do centro de comércio), mas preferimos ficar da forma como estava. Nesse meio tempo surgiu o Memphis, que reformou lá embaixo, deu uma respirada e abriu o clube. A ideia do restaurante surgiu no ano passado e veio a parceria com o Tulipa.