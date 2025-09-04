Geral

Novo uso
Notícia

Restaurante e baile de aniversário marcam retomada da sede do Juvenil no Centro de Caxias

Comemoração dos 120 anos será realizada no dia 11 de outubro no salão principal do prédio histórico, que vai estar aberto diariamente ao público a partir do mês que vem

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS