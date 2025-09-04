Resgatado na enchente e adotado pela Universidade de Caxias do Sul, boi Valente desfilará na Expointer

Boi Valente recebendo cuidados na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Bruno Zulian / Divulgação

Resgatado das chuvas em 2023 e adotado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), o boi Valente desfilará na Expointer nesta sexta-feira (5), a partir de 10h, antes do Desfile dos Campeões. A participação do bicho na feira em Esteio é para apresentar a evolução da tecnologia na saúde animal.

Depois que foi resgatado, Valente passou por procedimento para amputar a pata dianteira esquerda. Para salvar a vida do bovino, já que geralmente nesses casos o desfecho é o sacrifício do animal, ele ganhou uma prótese.

A prótese foi elaborada a partir de um trabalho interdisciplinar envolvendo o curso de Medicina Veterinária e acadêmicos de Fisioterapia que atuam no Centro Clínico da UCS, junto com uma empresa de Porto Alegre. Com ela, Valente recuperou a qualidade de vida.

— A integração entre tecnologia e inovação, aliada à ação interprofissional, com papel de destaque dos alunos de graduação em Medicina Veterinária, possibilitou a criação desta solução inovadora para animais de grande porte, especialmente em desafios ortopédicos complexos que demandam a produção e adaptação de próteses em membros — destacou o coordenador do curso de Medicina Veterinária da UCS, Leandro Ribas.

Segundo a assessoria da UCS, a participação foi viabilizada pelo vice-governador do Estado, que é médico veterinário, Gabriel Souza.

Resgate em Muçum

O boi ficou desaparecido por alguns dias na região do município de Muçum após a cheia do Rio Taquari em setembro de 2023. Quando foi encontrado, sofreu uma queda e fraturou uma das patas. A ONG Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD), que atuava na região, adquiriu o animal para evitar que fosse sacrificado.