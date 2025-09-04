Geral

Superação
Notícia

Resgatado na enchente e adotado pela Universidade de Caxias do Sul, boi Valente desfilará na Expointer

Bovino será apresentado antes dos campeões para apresentar a evolução da tecnologia na saúde animal. Ele recebeu uma prótese depois de ter uma pata amputada

Pioneiro

